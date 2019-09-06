Президент Литвы: решение мэра Вильнюса снять доску Норейке раскололо общество

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что решение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса снять мемориальную доску в честь офицера Йонаса Норейки - Генерала Ветры, раскололо общественность.

"Иногда дети проливают чернила на стену и говорят: папа, тебя учительница в школу вызывает. В данном случае могу сказать лишь одно: решение было немудрым, взбаламутившим общество. Мы найдем способы решения, чтобы историческую память уважали", – сказал Г. Науседа журналистам в Президентском дворце.

Так он реагировал на высказанный в пятницу Р. Шимашюсом призыв к президенту "четко выразить свое мнение, приемлем ли ему правовой нигилизм".

Г. Науседа напомнил, что инициировал комиссию – Культурный форум, который будет решать вопросы исторической памяти.

Президент также сказал, что предложит, чтобы вопросы увековечения памяти отдельных лиц самоуправления решали, руководствуясь единым порядком, утвержденным правительством или подвластным им органом.

Президент сказал, что понимает, что решения по Й. Норейке и по некоторых другим лицам являются "живым нервом", и общественно это чутко воспринимает.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс утверждает, что не планируется снимать новую мемориальную доску в честь офицера Йонаса Норейки - Генерала Ветры, установленную у четверг вечером неправительственными организациями.

"Можно играть в эту игру, когда одни вешают, а другие снимают. Я точно не намерен это делать, поскольку тема гораздо сложнее и глубже, есть и правовые нюансы, но очень важно, чтобы политика увековечения памяти встала бы на свою колею", – заявил мэр на пресс-конференции в Вильнюсе.

Он добавил, что табличка повешена нелегально. Никто не обращался в самоуправление за разрешением повесить мемориальную доску на стену здания библиотеки им. Врублевских Литовской академии наук, поэтому узаконивать ее не планируется, однако и в правоохранительные органы он обращаться не собирается.

В четверг активисты повесили в центре Вильнюса, на здании Академбиблиотеки им. Врублевских, новую памятную доску Й. Норейке-Генералу Ветре. Так они протестовали против решения мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса снять старую доску в июле. Прежняя доска весела там более двух десятилетий.

Мэр объяснил решение снять доску тем, что Й. Норейка утвердил решения нацистской администрации о создании гетто для евреев и о конфискации их имущества. Между тем, сторонники Й. Норейки отмечают его вклад в антисоветскую деятельность.

За антисоветскую деятельность Й. Норейка был казнен в 1947 году.

В 1997 году Й.Норейка - Генерал Ветра посмертно был награждён Орденом Креста Витиса I степени.