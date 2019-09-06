СМИ: Департамент миграции Литвы озабочен фиктивными электронными регистрациям

Департамент миграции Литвы заявил, что посредники, желающие трудоустроить иностранцев, стали злоупотреблять электронной регистрацией, занимая таким образом свободные часы.

Новая проблема появилась, когда с целью избавления от длинных живых очередей департамент ввел регистрацию в интернете для заявлений с просьбой выдать вид на жительство в Литве, сообщил в пятницу портал 15min.lt

"Очереди образовались в связи с деятельностью посредников, когда резервируется много посещений. Сейчас не получается выбрать резервацию на завтра, поэтому приходится планировать время. Они решили зарегистрировать фиктивное время, то есть иметь зарезервированное свободное время для себя, а когда они точно будут знать, что иностранец прибудет, они ставят его в свободное время", – сказала глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, сотрудникам департамента приходится постоянно пересматривать резервации и проверять, какие из них ложные.

"Например, в Каунасе в ходе одной проверки было снято 200 фиктивных резерваций, в Вильнюсе также регулярно стираются десятки резерваций", – сообщила порталу Э. Гудзинскайте.

Автоперевозчики возмущаются, что новый порядок не позволяет им своевременно оформлять разрешение на временное жительство в Литве для водителей из других стран.