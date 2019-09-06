Евростат: ВВП Литвы в этом году рос быстрее, чем в среднем по ЕС

BNS , ru.DELFI.lt

По данным Eurostat, в этом году экономика Литвы росла гораздо более быстрыми темпами, чем в среднем в 28 странах Европейского союза (ЕС).

Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы во втором квартале этого года по сравнению с апрелем-июнем 2018 года увеличился на 3,9%. Годовой экономический рост в целом по ЕС составил 1,4%, только в зоне - 1,2%, говорится в данных, опубликованных в пятницу статистической службой ЕС. В Латвии годовой рост ВВП составил 2,9%, в Эстонии - 3,8%. Статьи по теме: Во втором квартале года литовская экономика росла быстрее всего в странах Балтии В Литве быстро растет число состоятельных людей Во втором квартале, по сравнению с первым кварталом, экономика Литвы выросла на 0,8%, в Латвии - на 0,7%, в Эстонии - на 0,4%. ВВП во всём Европейском Сообществе вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом , а в зоне евро - тоже на 0,2%.

Статьи по теме:

Рекомендуем: