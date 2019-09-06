Litgrid объявила важный для смычки Harmony Link конкурс

После того, как правительство инициировало процедуры планирования четырёх связанных с синхронизацией с Европой проектов, компания Litgrid, оператор передающих электросетей, на этой неделе объявила все 4 конкурса территориального планирования, включая Harmony Link, новую морскую смычку с Польшей.

На Центральном портале закупок, кроме Harmony Link, в пятницу были объявлены конкурсы на территориальное планирование для распределительного центра напряжением 330 кВ "Дарбенай" (оба рассматриваются как единый проект) и линии электропередачи 330 кВ Дарбенай-Битенай.

Ранее на этой неделе были объявлены ещё два конкурса - распределительных узлов Муша и линия Круоняйская ГАЭС-Битенай.

Предложения по всем этим тендерам ожидаются с 25 сентября по 10 октября, а продолжительность работ - от 21 до 24 месяцев.

География проектов охватывает морскую часть территории Литвы, Палангу, Кретингский район. Работы запланированы также в Мариямпольском, Казлу-Рудском, Пагегяйском, Вилкавишкском, Шакяйском, Юрбаркском и Йонишкском районах.

Все проекты будут завершены к 2025 году.

Страны Балтии до сего времени работают в синхронном режиме в кольце BRELL (Беларусь, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и зависят от диспетчера в Москве и российской электросети, но стремятся синхронизировать сети с континентальной Европой К 2025 году.