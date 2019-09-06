Депутат предлагает увеличить штрафы за шум в два раза

Депутат парламентской фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Миколас Маяускас предлагает в два раза увеличить штрафы за шум. Он также предлагает установить, что горсоветы мэрий должны в обязательном порядке публично рассматривать ограничение деятельности компаний за повторное нарушение требований. Такие поправки предложены к Кодексу об административных правонарушениях и закону об управлении шумом.

На данный момент некоторые муниципалитеты Литвы утвердили правила превенции шума и наказание за повторные или злостные случаи нарушения порядка, однако ограничение деятельности нарушителей не входит в число обязательных мер. В некоторых муниципалитетах вообще нет такой возможности.

"Разница в регулировании не дает муниципалитетам возможности предпринять более жесткие санкции, а равнодушные муниципалитеты сознательно игнорируют случаи регулярного нарушения правил. Часто в случае повторного нарушения их даже дополнительно не рассматривают, не обсуждают возможность ограничения деятельности нарушителя, поэтому нарушители по-прежнему шумят, игнорируя право общества на отдых", – отметил Маяускас.

По его словам, бесполезность действующего регулирования доказывает тот факт, что с 2017 г. число случаев нарушения тишины в Литве выросло на 1/4 (с 131 до 170 случаев), а число нарушений, установленных мэриями - почти в два раза (с 28 до 46).

Маяускас считает, что в борьбе с шумом поможет увеличение штрафов в два раза и введения правила, в соответствии с которым за повторное нарушение в обязательном порядке публично будет обсуждаться вопрос ограничения работы нарушителя.

"Такие поправки заставят горсоветы публично обсуждать назначение нарушителям дополнительных санкций, – сказал депутат. – Я вырос в Старом городе и прекрасно понимаю, что жизнь в таком месте никогда не замирает. Когда ты выбираешь жизнь в Старом городе, ты должен иметь это в виду и научиться сожительствовать с людьми разного типа, включая тех, кто "тусит" по ночам. Однако свобода веселиться и шуметь имеет установленные законом нормы, нельзя нарушать право других на сон и здоровую жизнь".

Председатель жилтовариществ Старого города Аста Башкаускайте отметила, что муниципалитет игнорирует право жителей этой части города и закон об управлении шумом, поэтому жители и обратились в парламент.

"Барам дают разрешения работать по ночам и шуметь допоздна – за счет сна и покоя жителей. Жизнь в Старом городе превратилась в кошмар, поскольку приоритет мэра - побуждение "ночной экономики", а не благосостояние жителей. Когда обращения жителей игнорируются, остается обращаться за помощью в парламент", – сказала Башкаускайте.