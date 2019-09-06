Мрачный прогноз экономиста будущему поколению: нет гарантий, что дети будут жить лучше, чем родители

Заместитель главы Центробанка Литвы, профессор Раймондас Куодис на конференции в парламенте не мог гарантировать, что дети через 30 лет будут жить лучше своих родителей. По его словам, этому может помешать безответственное желание бизнеса роботизировать бизнес, а это уже будет существенной проблемой.

"Я хочу говорить об одном самом главном, на мой взгляд аспекте в XXI веке, о котором в Литве мало говорят – работе как источнике благосостояния. (…) Мы все привыкли к прогрессу, особенно в Литве, он заметен невооруженным глазом, несмотря на все сложности последних 30 лет. Прогресс не идет в одном направлении. У мира уже были серьезные падения – в Европе были темные века, Китай в XII веке пережил индустриальный взрыв, после этого произошел спад. Ничто автоматически не происходит. Но вопрос в том, сохраним ли мы в XXI веке достижения XX века", – вопрошал Куодис.

Конкретный пример - США, где средние доходы семьи все еще на уровне 1973 года.

"Мы видим серьезные признаки для беспокойства в некоторых странах, например США. Там снижается вероятная продолжительность жизни среднего класса, несмотря на все достижения в области медицины. От счастья люди не спиваются и руки на себя не накладывают, значит, что-то там не так.

А что не так? Реальные доходы среднего класса в США на уровне 1973 года, значит, среднестатистическая семья не столкнулась с прогрессом. Почему? Потому что появилось разделение между ростом производительности труда и ростом зарплат. Эта разница была заполнена кредитами, людям предлагали привлекательные кредиты", – сказал Куодис.

"В некоторых странах давно есть признаки беспокойства, оно растет и связано с технологическим прогрессом. Кажется это понятие - что-то хорошее, инновации, но это не всегда так. Технологический прогресс может быть и хорошим и плохим", – сказал Куодис.

По его словам, пугать должны "машины с мозгами", а не те, которые облегчают жизнь.

"Идет новая волна – она в принципе иная, у машин появляются мозги, искусственный интеллект, похоже, что он вскоре станет лучше естественного из-за своих мощностей. Предприниматели, микрохорошие, но макроидиоты, стараются заменять работников тем, что лучше работает и меньше бастует. Но они не думают о другом аспекте, за счет чего будут покупать продукцию, из чего ее будут производить", – сказал он.

"Немногим дано мыслить двумя полушариями. Для элиты бизнеса расходы на труд - только расходы, они не думают, что это источник спроса. При повышении доходов можно увеличить прибыль, до бизнеса это редко доходит – они смотрят лишь на шаг вперед", – сказал экономист.

Он заметил, что самые большие вызовы сейчас - глобализация и роботизация.

"Что делать? Придумают ли люди какие-то другие работы, которые позволят использовать себя или нет, об этом надо говорить, поскольку мы многие работы уже придумали. (…) Кассиров может больше не потребуется, водителей тоже, юристов не потребуется, журналистов – компьютеры прекрасно пишут заметки", – сказал он.

"Но подождите, создатель государства благосостояния говорил, что полная занятость - это ситуация, при которой рабочих мест больше, чем незанятых людей. (…) Неолибералы поддержали армию резервных безработных, чтобы контролировать инфляцию, это антигуманно. А ведомства, обслуживающие этот процесс, например, ОЭСР – в середине 1990 гг. стали предлагать паллиатив вместо достижения полной занятости. Они стали предлагать активные средства рынка труда", – сказал экономист.

"Винить многолетних безработных в том, что они в чем-то виноваты, что они лентяи, которые не хотят работать при такой макрополитике - это вырождение, но такие организации делают это много лет", – заметил он.

"Полная занятость - это ценность", – прибавил экономист. Он надеется, что все рабочие места предприниматели не отдадут роботам.

На вопрос, будут ли через 30 лет дети жить лучше родителей, он сказал, что однозначного ответа нет.

"Я не осмелюсь это заявлять, поскольку человечество неоднократно видело, что микрохитрость с макроглупостью - частое сочетание, поэтому координировать это на благо человечества сложно. Наконец, если мы отдадим человечество во власть роботов сделаем глупую вещь, но такое возможно", – сказал Куодис.