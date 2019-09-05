В Вильнюсе перевернулся автомобиль, погибла водитель

Столичная полиция и врачи выехали на место ДТП на ул. Лепкальнё. Сообщалось, что там перевернулся внедорожник. В ДТП погибла женщина.

Вильнюсская полиция информировала, что сообщение о ДТП поступило 5 сентября, в 15.49 ч. Звонивший сообщил, что с дороги съехал и перевернулся внедорожник. Мужчина рассказал, что из автомобиля выпала женщина. Врачи констатировали, что женщина мертва.

По данным полиции, скончалась женщина 1977 г.р.

По предварительным данным, Land Rover, которым управляла женщина, съехал с дороги и перевернулся. Подозревают, что водитель была не пристегнута, поэтому выпала из автомобиля. Не исключено, что во время падения автомобиль придавил женщину.

Очевидцы (экипаж автомобиля Opel) ДТП рассказали DELFI, что водитель Land Rover какое-то время пыталась их обогнать. Она ехала за ними около 2 км, ждала удобного момента.

По словам очевидцев, когда ей удалось их обогнать, она перестроилась в свою полосу. Однако потом не справилась с управлением, машину стало бросать из стороны в сторону. Мужчины рассказали, что Land Rover выехал на встречную полосу, съехал с дороги, перепрыгнул через кювет и 4-5 раз перевернулся.

Автомобиль Opel, по словам очевидцев, ехал на скорости около 90 км/ч, значит скорость Land Rover была выше.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.