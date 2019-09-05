Партнеры по коалиции в Литве не сошлись по вопросу детских пособий

Входящие в правящую коалицию в Литве социал-трудовики и Избирательная акция поляков-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) Литвы противятся планам правительства сократить повышение детских пособий, представители коалиции пока скептически оценивают и налоговые предложения президента по сокращению бедности.

В среду после встречи с премьером Саулюсом Сквернялисом лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис заверил, что Министерство финансов предлагает в следующем году повысить универсальную дотацию на ребенка до 60 евро, то есть на 10 евро меньше, чем обещалось ранее, эти показатели еще обсуждаются.

"Никакого решения нет, у нас есть коалиционное соглашение, правительство представит предложения, будут дискуссии, согласования, полагают, будет самое лучшее решение", – сказал Р. Карбаускис.

Представители социал-трудовиков и ИАПЛ-СХС заявляют, что не одобрят повышение детских пособий до 60 евро.

"Должно быть 70 евро (универсальная выплата – BNS) и 30 евро (дополнительная выплата на детей с недугами и многодетным семьям– BNS), как было договорено. В данный момент чиновники более низкого звена Министерство финансов, вероятно, хитрят (...). Даже если потребуется где-то сократить, то точно не будут сокращаться детские пособия, поскольку это одна из основных позиций, по поводу чего коалиция в целом не может договориться", – сказал социал-трудовик Гядиминас Киркилас.

Ему вторил и лидер ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевский.

"Мы конечно не согласимся с министром финансов, и будем добиваться, чтобы с 2020 года было бы 70 евро за каждого ребенка во всех семьях и 100 евро в многодетных, социально поддерживаемых семьях, или в семьях, годе растут дети с недугами. Я считаю что этого можно добиться, и здесь не будет никаких проблем", – утверждает политик.

На минувшей неделе правительство решило повысить детские пособия в следующем году с 50 до 60 евро, а не до 70 евро, как планировалось ранее, однако было решено более активно повышать выплаты малоимущем семьям и семьям, растящим детей с недугами. Им обещают выплачивать дополнительные 40 евро.

Г. Киркилас скептически оценил и предложения президента Гитанаса Науседы собрать средства, необходимые для сокращения бедности посредством налоговых изменений. По его словам, отмену льгот на дизтопливо для фермеров не поддержат и "аграрии".

"Это вызовет значительное раздражение основной части электората крупнейшего партнера по коалиции. Я не думаю, что это корректно. Я считаю, что это не будет одобрено", – сказал Г. Киркилас.