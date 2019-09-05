Скандал в Сантаришкской клинике: грязная посуда, несъедобные блюда и тараканы

В одной из крупнейших больниц Литвы Сантаришкской клинике разразился скандал, связанный с питанием пациентов. По словам представителей больницы, каждый день 900-1000 пациентов получает еду в грязной посуде, пациенты говорят, что есть эту еду невозможно, мало того, во время проверки инспекторов Государственной продовольственно-ветеринарной службы выяснилось, что между готовящейся едой бегают тараканы.

Компания Pontem поставляет клинике еду с 2015 года. Больница намерена расторгнуть договор подписанный до 2022 года из-за ежедневных жалоб.

Ежегодно компания Pontem получает за услуги 2 млн. евро. Представители компании утверждают, что инвестировали миллионы для того, чтобы выполнять этот заказ, а 3 сентября компания распространила заявление, в котором сказано, что не может выполнять все требования, пока Минздрав не увеличит плату за питание пациентов.

Минздрав с 1 ноября вводит более жесткие требования к поставщикам услуг общепита пациентам.

В четверг Сантаришкская клиника провела пресс-конференцию и представила свою версию.

Клиника представила фотографии, доказывающие нарушения компании Pontem:

Один из пациентов клиники сказал, что сегодня на завтрак получил две холодные сосиски с горошком; на обед была котлета с овощами. Мужчина сказал, что котлета была безвкусной, но поскольку она была под соусом, есть можно было. Чтобы отрезать кусок котлеты, нужен был острый нож.

Другая пациентка клиники сказала, что в больнице не ест, еду ей приносят близкие. По словам женщины, есть то, что здесь дают, невозможно.

Представители Сантаришкской клиники сказали, что до сих пор компания Pontem нарушала договор, например привозила завтраки к 11 ч., а обеды – в 16-18 ч. Еда, как указывали пациенты, бывает холодная, невкусная, приготовленная из продуктов неясного происхождения, посуда – грязная, подносы – грязные и поломанные.

"Мы намерены расторгнуть договор, поскольку недовольны качеством", – сказала представитель клиники Аушра Билотене-Мотеюнене.

Выводы о Pontem в начале августа представила ГПВС, она указала, что зафиксированы нарушения как на местах хранения так и в помещениях, где готовят блюда.

Сейчас клиника ждет решения ГПВС, будет ли остановлена деятельность Pontem. У клиники есть предварительный договор с компанией ЗАО Skonio era, на случай, если Pontem будет вынуждена остановить свою деятельность.

В августе клиника провела опрос среди 228 пациентов, большинство указали, что не едят и даже не пробуют еду, которую им приносят, еда невкусная, на вид несъедобная. Большинство пациентов указывает, что еда холодная. Почти половина пациентов указала, что подносы и посуда грязные; столько же указывает, что еда несвежая, бывает, что дают заплесневевший хлеб.

Pontem получила информацию о том, что клиника предаст огласке "шокирующие материалы" о поставщике еды.

"Когда поставщик стал говорить о необходимости менять меню, установке новых цен, начались попытки заказчика незаконно расторгнуть действующий до 2022 года договор", – сказано в сообщении Pontem, распространенном 5 сентября.

Представители учреждения сказали, что вместо решения проблем и переговоров, проводят проверки.

"Переговоры были начаты в июле 2019 года, чтобы найти рациональное решение и конструктивно разрешить вопрос. Еще в 2018 году клиника попросила поменять меню. Поставщик подготовил новое меню, клиника его утвердила, но его невозможно было реализовать по цене, установленной в 2014 году - 2 евро 59 центов на пациента в день, – сказано в пресс-релизе. – Однако в ходе переговоров клиника не только вела себя неконструктивно, но и стала искать повод признать услугу неподходящей".

По данным компании, в последнее время участились проверки.

"Однако деятельность компании из-за установленных нарушений никогда не останавливали, не было случаев отравления", – сказано в пресс-релизе компании.

"Проверки в помещении, где готовят еду для клиники участились после того, как мы стали говорить о договоре. Клиника пользуется государственными службами не для законных действий, чтобы расторгнуть договор без честных переговоров. Мы на практике уже сталкивались с подобными случаями, и литовские суды признавали, что такая практика незаконна", – сказал гендиректор Pontem Донатас Гарбаускас.

По его мнению, клиника, прикрываясь уполномоченными государственными службами, пытается расторгнуть действующий до января 2022 года договор, в соответствии с которым ЗАО Pontem инвестировало в оборудование, ремонт и инвентарь 1 млн. евро.