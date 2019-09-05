Выступая на Всемирном форуме в Торонто (Канада), Витас Василяускас утверждал, что напряжённость в международной торговле растет, а ущерб от неё мировой экономике становится все более очевидным, поэтому во избежание худших последствий тем, кто формирует политику, необходимо принимать коллективные решения.

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"Когда грохочут барабаны торговых войн, безопасных убежищ не остаётся, а экономика малых стран и стран с открытой торговлей становится особенно уязвимой. Именно такой - чувствительной к напряжённости на международной арене - является и экономика Литвы", - сказал В.Василяускас.

По его словам, хотя прогнозировать дальнейшие торговые отношения между основными мировыми экономиками в настоящее время чрезвычайно сложно, поскольку торговые войны постоянно приобретают новые формы, негативные последствия затяжных разногласий для мировой экономики могут только усиливаться в будущем.

"До самого низкого за последние десятилетия замедлились темпы экономического роста Китая, Германия на грани технического спада - это бесспорные сигналы того, что мы должны готовиться к возможным потрясениям, что в настоящее время подразумевает только одно - последовательно придерживаться ответственной экономической и налоговой политикий и накапливать финансовые резервы", - указал В.Василяускас.

Председатель правления Банка Литвы обратил внимание на то, что этой осенью требуется особая финансовая бдительность, как при формировании бюджетов предприятий, так и муниципальных или государственного бюджетов, а также при планировании семейных расходов.