Экономист: предложения президента - это государство грусти, а не благосостояния

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил давать дополнительный выходной и тем родителям, которые воспитывают только одного ребенка до 12 лет. Сейчас таким правом могут воспользоваться только родители, воспитывающие двоих детей до 12 лет. Правда, это не единственное предложение, о котором в последние дни упомянул президент. В передаче "День на DELFI" экономист Нериюс Мачюлис сказал, что некоторые предложения президента будут способствовать созданию государства грусти, а не благосостояния.

"Цель этого предложения – укрепление семейных связей, чтобы родители могли больше времени проводить с детьми. Первенец требует внимания, надо и к врачам ходить. Мы считаем, что семьи, в которых растет один ребенок, обделены", – сказал BNS советник президента Симонас Крепшта.

Президентская служба информировала BNS, что эти поправки будут актуальны 300 000 человек. Сейчас одного ребенка воспитывают 53 000 одиноких матерей или отцов, кроме того, есть 122 000 полных семей, в которых растет один ребенок.

Науседа предлагает принять соответствующие поправки на осенней сессии. Президентская служба предлагает оставить в силе закон о двух дополнительных выходных родителям, воспитывающим троих и более детей до 12 лет.

В эфире передачи "День на DELFI" это и другие предложения оценил экономист Нериюс Мачюлис.

"Конечно, многодетным семьям эти дополнительные выходные помогают сделать необходимые дела. Да, это дополнительные расходы. Боюсь, что если мы сильно расширим гарантии родителей, появится дополнительный отрицательный эффект или явление, например, дискриминация родителей на рабочем месте. К примеру, работодатель не захочет брать человека, поскольку тот один день в неделю будет дополнительно отдыхать, ведь у него есть дети. Есть риск. Что касается рождаемости, это побудит рожать лишь одного ребенка, поскольку появится дополнительная льгота для родителей с одним ребенком, я думаю, мы должны поощрять многодетные семьи", – сказал Мачюлис.

Между тем советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас считает, что идея – хорошая, но надо оценить и социальный аспект.

"Это самый большой вопрос. Идея хорошая. Что касается выходных, всегда надо считать, ведь это не вопрос бюджета. Во-первых, как это скажется на частном бизнесе, где тоже должны давать выходной. Сама идея хорошая, но надо взглянуть на финансовое обоснование. Когда в нашем обществе говорят о том или ином выходном дне, мы слышим в ответ, например, сколько это стоит компаниям, ведь все это за счет работодателя, если ты не вольнонаемный работник. Единственное, что касается людей, ухаживающих за больными или недееспособными, надо посмотреть, сколько таких людей. Социальный аспект будет взвешен вместе с финансовыми моментами", – сказал DELFI Малинаускас.

По словам представителя Литовской конфедерации бизнеса Марюса Дубниковаса, введение дополнительного выходного для родителей лучше, чем введение выходного дня по случаю какого-либо праздника. Например, парламент Литвы проголосовал за то, чтобы 2 ноября в Литве был выходной день.

"Надо понимать, что дополнительный выходной родителям не останавливает работу всего коллектива, кроме того, родители могут сами решать как взять этот выходной. Это лучше, чем скажем, 2 ноября", – сказал BNS Дубниковас.

По его словам, при решении вопроса введения нового выходного, надо готовится отказаться от старого неэффективного правила.

"Мы могли бы руководствоваться логикой, что, предлагая дополнительный выходной родителям, может стоит отказаться от одного праздника-выходного, который не имеет большого смысла", – сказал Дубниковас.

Дополнительные средства президент предлагает получить за счет снижения роста необлагаемого налогами минимума (ННМ) и скидки на горючее для фермеров. По действующему закону, ННМ со следующего года увеличится с 300 до 400 евро, президент предлагает увеличить его до 330 евро.

"Может ННМ может расти на 10% в год", – сказал Крепшта. Второй источник – уменьшить льготы на дизельное топливо для фермеров.

По словам Крепшты, бюджету эти льготы обходятся в 83 млн. евро в год, льготы предлагают урезать в два раза.

Третий блок предложений – повышение налогов для самозанятых, налогов на капитал и дивиденды.

По словам Крепшты, предлагают, чтобы с определенного уровня не действовал потолок 15%, чтобы тариф рос, как и подоходный налог.

"Основная цель – чтобы индивидуальные доходы, не за счет трудовых отношений, облагались примерно такими налогами, что и доходы за счет трудовых отношений", – сказал советник.

"ННМ - это снижение бремени для работающих людей, особенно для людей с минимальными и средними доходами, пропорционально их бремя будет снижаться больше, но это – вопрос политической договоренности. И президент сказал, что налоговая реформа уже осуществлена, доходы увеличились. Мы видим разные подсчеты, что росли и зарплаты, и вообще доходы. Сейчас может можно говорить о том, что эти доходы можно направить на пенсионеров, но тут есть существенный момент.

Депутат Аушра Малдейкене часто говорит, что мы должны это оценить. Например, семья из 4 человек со средними доходами, которые поровну делят на четверых и средняя пенсия. Надо, чтобы в какое-то время не случилось так, что мы бросимся в другую крайность.

Правительство тоже так делало – повышало минимальную пенсию, чтобы она стала выше уровня нищеты, ввели индексацию и т.д. Важно, чтобы снова не появился дисбаланс, чтобы не было такого, что пенсию лучше получать, чем растить детей или получать среднюю зарплату", – сказал DELFI Малинаускас.

Ему ответил Мачюлис, по словам которого, некоторые упомянутые предложения напоминают государство грусти, а не благосостояния.

"Индексирование пенсий оценили МФВ и ОЭСР, государство не может обещать то, чего у него нет. Хочется делить деньги, особенно не свои, но вопрос надежности пенсий касается не одного поколения, не одного правительства или президента. Неповышение ННМ означает, что и в будущем люди получающие чуть больше минимума останутся в нищете.

Если сейчас при зарплате 600-700 евро "на бумаге", особенно есть есть хотя бы один ребенок, находятся в относительной нищете. А если еще не снижать налоги за счет повышения ННМ, это значит, что нищета будет еще больше, чтобы кому-то увеличить социальные выплаты. Я здесь не вижу ни логических, ни экономических аргументов – люди платят налоги, но остаются в нищете", – сказал DELFI Мачюлис.

"Это государство грусти, а не благосостояния", – сказал он.

Предложение президента о снижении льгот на горючее для сельсхозсектора означает осложнение деятельности фермеров и рост цен на продукты.

"Я думаю, это логичное предложение. Конечно, мы увидим предложения и, быть может, все они будут хорошо сбалансированы, но определенные группы, если говорить о земледельцах, выделены законом и получили определенные условия. Мы можем оценить, насколько эти условия исключительные. Этот вопрос обсуждался, в кулуарах шла речь об упразднении определенных льгот, но политики всегда относились к этому вопросу, как к чувствительному. Земледельцев работающих много, поэтому естественно, что Литовский союз крестьян и зеленых, видно, идет с определенными договоренностями. Это видно политическая договоренность", – сказал DELFI Малинаускас.

По словам Мачюлиса, суть всех предложений – получить как можно больше средств.

"Очевидно, что цель таких предложений - собрать как можно больше доходов и увеличить социальные выплаты, уменьшить социальное разобщение. Никто не отрицает, что нищета и социальное разобщение - проблема, с которой надо бороться, но такими ли мерами? Например, одно из предложений - не повышать ННМ", – сказал экономист.

Говоря о земледельцах, Мачюлис заверил, что важно обратить внимание на практику соседей.

"Единственный важный аспект - это практика соседей. Не будет ли так, что конкурентное положение литовских земледельцев ухудшится и они окажутся в сложном положении. Я думаю, что если иметь в виду массу льгот и выплат, то есть, где брать дополнительные средства без особого напряжения", – сказал Мачюлис.