У здания президентского дворца состоится митинг возмущенных решением мэра убрать памятную доску

В четверг, у здания президентского дворца, на площади С.Даукантаса, состоится митинг "НЕТ – стиранию памяти о борьбе за свободу и ползучей оккупации!". Митинг организуют в ответ на решение вильнюсского горсовета переименовать аллею им. Казиса Шкирпы и на решение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса снять памятную доску в честь Йонаса Норейки-генерала Ветры. По словам инициаторов митинга, после этих решений муниципалитета напряжение в обществе обостряется.

По словам организаторов, на митинг профессор Витаутас Раджвилас пригласил и президента Гитанаса Науседу. Глава страны со среды находится с визитом в Брюсселе.

Митинг начнется у здания президентского дворца, потом переместится к зданию Литовской академии наук им. Врублевских, на котором висела памятная доска в честь Норейки. Там пройдет акция, во время которой отдадут дань памяти Норейке и всем борцам за свободу Литвы.

В митинге участвуют молодежное объединение ProPatria, Народный форум, Клуб инициативной группы Литовского саюдиса, Литовский союз борцов за свободу, Союз политзаключенных и ссыльных, Община политзаключенных и ссыльных и др. организации.

Напомним, что Норейка на посту главы Шяуляйского округа подписал документы об учреждении гетто и распределении имущества евреев. Защитники Норейки напоминают о его заслугах в борьбе с советской властью и то, что позже он выступал против нацистов.