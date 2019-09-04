Трагический исход ДТП, в котором перевернулся автомобиль: скончался 8-летний мальчик

2 сентября на территории Калварийской мэрии, недалеко от дер. Шлейняй, произошло трагическое ДТП - перевернулся легковой автомобиль с 5-ю детьми.

Сообщалось, что 30-летняя жительница Вилкавишкского района не справилась с управлением автомобилем Ford Galaxy, автомобиль перевернулся.

В автомобиле было 5 детей - от 4 до 13 лет.

По предварительным данным, в ДТП пострадала водитель, а также несовершеннолетний (2008 г.р.), несовершеннолетний (2006 г.р.), малолетняя девочка (2014 г.р.) (им было назначено амбулаторное лечение). В ДТП пострадали и еще двое малолетних детей: мальчик (2011 г.р.) (многочисленные переломы черепной коробки) и девочка (2015 г.р.) (переломы костей обеих рук).

Этих двоих детей положили в каунасскую больницу. 4 сентября полиция информировала, что 8-летний мальчик не выжил.

Начато расследование, выясняют, по какой причине произошло ДТП. Водитель автомобиля, по предварительным данным, была трезвой.