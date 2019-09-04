Встреча Науседы с председателем ЕП за закрытыми дверьми: реакция и на шаг Литвы в отношении России

Президент Гитанас Науседа прибыл в Брюссель, столицу ЕС, в осеннюю страду. Ни в Европарламенте, ни в Еврокомиссии картошку не копают и яблоки не собирают, но работ предостаточно: Brexit, новый состав ЕС и т.д.

После окончания формальной церемонии в ЕП (встреча, красная дорожка, приветствие у флагов) Науседа около получаса за закрытыми дверьми общался с новоиспеченным председателем ЕП Давидом Сассоли.

"Литва - пример успешного экономического и политического развития. Этот успех по большей части обусловлен членством в ЕС. Поэтому неудивительно, что литовское общество настроено проевропейски, а ваша страна находится в лидерах интеграции в ЕС. Проект Европы опирается на общие ценности и принципы. Демократия, права человека, экономическое благосостояние, мир и безопасность - вот одни из важнейших аспектов, в которых каждая страна ЕС может надеяться на нашу помощь. ЕП готов к борьбе за многолетний бюджет ЕС нынешнего размера. Мы также надеемся на сотрудничество с Литвой в деле обеспечения достоинства, безопасности и лучшей жизни для всех европейцев, включая тех, кто живет рядом с ЕС", – сказал Сассоли.

По словам Науседы, на встрече обсудили много вопросов – от многолетней финансовой перспективы до помощи сельскому хозяйству Литвы, Островецкой АЭС и решения России начать юридическое преследование судей и прокуроров, работавших с делом о 13 января.

Президент порадовался тому, что по всем этим вопросам видел понимание. "Председатель ЕП отреагировал на такую резолюцию (о преследовании со стороны России – прим. редактора), это понятно. Надо провести некоторые подготовительные работы и она покажет и гарантирует независимость судей от грубых попыток другой страны покуситься на эту независимость", – сказал журналистам Науседа.

Что касается финансовой перспективы, по словам президента, он услышал одобрение и слова, что несмотря на Brexit, радикальное урезание бюджета значительно ухудшит осуществление целей политического курса.

"А эти цели амбициозны – это и увеличение внутреннего рынка, соединения, политика добрососедства, конечно, исследования и инновации, которые в ближайшие 5 лет будут важнейшим приоритетом. Я еще не упомянул глобальное потепление, это еще один приоритет. Поэтому радикальная урезка не должна быть такой радикальной", – сказал Науседа.

Он порадовался, что ЕП прошлого созыва увеличил сумму, выделенную на закрытие Игналинской АЭС.

"Сейчас предлагают уже не 552, а 780 млн. евро", – сказал Науседа, заметив, что это не окончательное решение.

По данным президентской службы, завтра Науседу ждут встречи с главой Совета ЕС Дональдом Туском, председателем ЕК Жаном-Клодом Юнкером, новоизбранными главами ЕК и Совета ЕС Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем.

Визит в Брюссель – шестой зарубежный визит нового президента Литвы Науседы.