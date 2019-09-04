Компания Pigu.lt хочет стать литовским Aliexpress

Крупнейшая в странах Балтии платформа продаж в интернете ЗАО Pigu 4 сентября сообщила о начале электронной торговли по принципу marketplace (рынок). Отныне местный бизнес сможет продавать свою продукцию, пользуясь этой платформой.

Платформа соединит продавцов и покупателей через эл. магазины Pigu.lt, 220.lv и Kaup24.ee.

"Этим своим шагом мы не только начинаем новый этап расширения, но и даем возможность расти местному бизнесу. Мы хотим открыть ворота для торговли местному среднему и малому бизнесу", – сказал гендиректор Pigu Дайнюс Люлис.

По его словам, эта возможность откроет торговцам путь к успеху, им не придется открывать свои эл. магазины, инвестировать и привлекать потоки клиентов, мо

но будет получить доступ ко всему потоку клиентов в Балтии.

Люлис сказал, что компания приглашает компании и потенциальных партнеров заполнять заявки. Тех, кто зарегистрируется первым, ждут дополнительные льготы – полгода торговли бесплатно.

Люлис заметил, что платформа будет действовать на основе того же принципа, что и такие платформы за рубежом. Торговцы будут платить месячный взнос (39 евро, цену будут оговаривать индивидуально, поэтому она может быть другой) и комиссионные от продаж (зависят от сферы).

Правда, пользоваться платформой смогут только юридические лица.

По словам Люлиса, пока сложно сказать, сколько компаний примет предложение. Однако пока интерес большой. "Мы уделим большое внимание выбору партнеров – мы обязались перед нашими клиентами предоставлять им качественные услуги.

Для нас важно, чтобы к платформе присоединилось как можно больше торговцев, поэтому каждую заявку мы рассмотрим со всей ответственностью.

С другой стороны, мы заинтересованы в том, чтобы торговцы успешно продавали свой товар через нашу платформу, поэтому первыми в процессе будут участвовать те торговцы, которые гармонично преодолеют процесс регистрации", – сказал Люлис.

В ближайшие несколько лет компания намерена привлечь не менее 2000 торговцев. Планируется, что новые участники смогут представить свои товары еще до Рождества.

Сколько компания инвестировала в новую систему, ее директор назвать не пожелал.