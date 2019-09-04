Президент предлагает дополнительно выделить 100 млн евро на сокращение бедности в Литве

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил Сейму в следующем году расходы на социальное обеспечение увеличить на 100 млн евро. Большая часть этих средств должна быть предназначена для ускоренного роста пенсий по старости и пособий по инвалидности.

Президент предлагает собрать дополнительные средства на социальное обеспечение путём замедления уменьшения налогов на трудовые доходы, урезая льготы на дизельное топливо для фермеров и увеличения налогообложения доходов, не связанных с трудовыми отношениями.

Это предусмотрено в предложениях, представленных Г.Науседой в повестку дня осенней сессии Сейма.

"Этот пакет может сгенерировать около 100 млн как доходов, так и расходов", - сказал в интервью BNS в среду Симонас Крепшта, советник президента по вопросам экономики.

"Мы представили сбалансированное предложение об увеличении затрат, которое сократит социальное отчуждение и неравенство в доходах, одновременно предоставляя инструменты для сборов этого дохода. Наибольшую пользу должны получить пожилые люди и лица с ограниченными возможностями", - отметил советник.

Дополнительные средства - для более быстрого повышения пенсий

Президент предлагает, чтобы львиная доля дополнительных расходов пошла на ускорение повышения пенсий по старости.

Формула индексации пенсий, введённая в 2018 году, увязывает рост пенсий с ростом заработной платы. Г.Науседа предлагает постепенное повышение коэффициента индексации с тем, чтобы рост пенсий в ближайшие пять лет опережал темпы роста заработной платы.

"Пенсии должны расти немного быстрее (на полтора или два процентных пункта), чем средняя зарплата. Мы предлагаем каждый год в течение временного периода, возможно, пяти лет, увеличивать дополнительный коэффициент, чтобы норма изменения по шажочку продвигалась вверх, и увеличивалась, скажем, с 42% до 50% (бывшей зарплаты - BNS), в зависимости от экономической ситуации", - сказал С.Кряпшта.

Президент также предлагает пересмотреть законодательство, чтобы значительно увеличить поддержку инвалидов и лиц, не имеющих необходимого стажа работы.

"Бедность этих людей также велика. Именно поэтому мы предлагаем скорее увеличить размер пенсий, доплат к небольшим пенсиям, размер поддерживаемых государством доходов", - сказал советник.

Доход - от замедления ННД, отмены льгот

Президент большую часть дополнительных средств предлагает собрать за счёт замедления роста необлагаемого налогом дохода (ННД) и уменьшения льгот для фермеров по дизельному топливу.

Согласно действующему законодательству, в следующем году ННД должен вырасти с 300 до 400 евро. Президент предлагает увеличить ННД в следующем году до 30 евро.

"Может быть, он может увеличиваться примерно на 10% в год", - сказал С.Кряпшта.

Вторым источником дохода является снижение льгот фермерам на получение значительно более дешёвого дизельного топлива. По словам советника, эта помощь сейчас обходится государству в 83 млн евро. Предлагается сократить её примерно вдвое.

По его словам, это предложение следует также рассматривать и с точки зрения экологии.

Третий блок предложений - это увеличение налогообложения доходов от нетрудовых отношений - индивидуальной деятельности, прироста капитала и дивидендов.

По словам С.Кряпшты, предлагается, чтобы после достижения определённого предела перестал бы действовать 15-процентный потолок, тариф должен расти так же, как ставки подоходного налога.

"Основная цель состоит в том, чтобы индивидуальный доход, не связанный с трудовыми отношениями, был максимально приближен к трудовому доходу", - подчеркнул советник.

Он надеется, что такие изменения не отпугнут инвесторов, так как для них важнее квалификация работников и инфраструктура, нежели налоговая среда.

По словам С.Кряпшты, эти предложения уже были представлены членам правительства и Сейма. Президент надеется, что эти предложения будут включены в проекты, которые готовит правительство, но если это не будет сделано, то конкретные поправки готова внести сама администрация президента", - добавил С.Крепшта.

По данным Европейской комиссии, Литва является одной из стран ЕС с наименьшими расходами на социальное обеспечение, а неравенство доходов в стране остаётся одним из самых высоких в ЕС.