В августе цены на электроэнергию выросли, но были ниже, чем в прошлом году

BNS , ru.DELFI.lt

Средняя августовская цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool составила 49,37 евро за мегаватт-час (МВтч) - на 16,3% меньше, чем в августе прошлого года.

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