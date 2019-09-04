Специалисты рассказали, как выяснить, адекватны ли цены на жилье в Литве

Компания Resolution представила индекс надежности цен на жилье в Литве. Он позволит оценить, насколько средние цены в Литве или отдельном сегменте (городе, районе, классе жилья) отвечают экономической возможности жителей. Эти данные подсчитывают на основе статистики средних зарплат в конкретный период и предлагаемых банками условий финансирования, сообщается в пресс-релизе.

"Этот индекс покажет, "разумные" ли цены на рынке. Т.е. есть ли у жителей возможность выплатить за такое жилье и нет ли повышенного риска, что в случае, если экономическая ситуация изменится, покупатели не смогут выполнять свои финансовые обязательства, например, выплачивать ипотеку. Если фактические цены на недвижимость на рынке будут превышать данные индекса, это будет сигналом, что реальная доступность жилья снижается, а риск растет", – сказал представитель Resolution Альгирдас Навицкас.

По словам Навицкаса, как среди жителей, так и среди аналитиков постоянно возникают дискуссии о том, адекватны ли цены на рынке, не сформировался ли "пузырь". Это особенно актуально, если экономика растет, а параллельно растут и цены на жилье. Индекс надежности цен позволит ответить на эти вопросы, опираясь на объективные статистические экономические показатели.

При выяснении надежности цен учитывают не только цены, но и два основных критерия:уровень доходов жителей (средние зарплаты) и условия финансирования, предлагаемые банками. По этим данным выводят среднюю стоимость квадратного метра по возможностям среднестатистической семьи (двух работающих взрослых) (средние данные о доходах представляет Департамент статистики).

"При подсчете делается предпосылка, что цена надежда настолько, насколько отражает финансовые возможности жителей приобрести недвижимость. Поскольку большая часть жителей покупает недвижимость с помощью ипотеки, в методике учитывают условия банков. По сути индекс показывает баланс между доходами граждан, доступностью банковского финансирования и цен на рынке", – пояснил Навицкас.

Индекс позволяет оценивать не только общие цены, но и цены в отдельном сегменте. Например, в разных географических зонах – регионе, городе и даже микрорайоне.

Например, согласно индексу, в столичном микрорайоне Пилайте на данный момент "разумная" цена на новое жилье экономического класса с частичной отделкой составляет 1488 евро за кв. м, а в Жирмунай - 1466 евро. В центре Каунаса цена на новое жилье с частичной отделкой должна быть 2372 евро за кв. м.