Депутат назвал политику зарплат в Литве "современным рабством"

По словам депутата литовского парламента Наглиса Путейкиса, в литовских компаниях царит "жуткое современное рабство". Кроме того, депутат указал, что причина низких зарплат - работники из других стран.

Депутат написал в Facebook свое мнение о том, почему зарплаты в Литве не повышают. Он опирается на пример эстонцев и уверяет, что "Литва – страна без амбиций. Эстония – страна с высоко поднятой планкой".

Между тем экономист Ромас Лазутка сказал, что согласен не со всеми утверждениями Путейкиса. По словам экономиста, не стоит сравнивать зарплаты в разных странах по кварталах, кроме того, он сомневается в некоторой представленной депутатом информации. Однако с одним он согласен - зарплаты могут медленно расти из-за того, что не ограничивают въезд гастарбайтеров.

DELFI связался с Путейкисом, и он объяснил, чьи слова он цитирует. "это мой друг по Facebook, который иногда делится интересными мыслями", – сказал депутат. Он сказал, что этот человек не экономист.

Путейкис заметил, что ценит мнение обычных людей, поскольку "экономисты часто занимают трусливую позицию".

"Я получил интересный анализ от Вайдотс Кёсел. В нем есть выводы о том, почему в Литве не растут зарплаты, делюсь им со всеми. – писал депутат и привел цитату: "Стагнация зарплат. Рекордный демпинг рабочих мест. Да здравствуют бесконечные командировки и низкие зарплаты". После второго квартала 2019 года Эстония не только опередила Словению и стала самым успешным новым членом ЕС, но и сильно увеличила отрыв. В Эстонии средняя зарплата составила 1170 евро "на руки", а в Литве всего 817 евро. В Эстонии такая зарплата была в дремучем 2010 г."

Путейкис напомнил, что во втором квартале этого года зарплаты в Литве увеличились на 15, а в Эстонии на 52 евро: "Контраст шокирует".

По данным Литовского департамента статистики, во втором квартале зарплата "на бумаге" в Литве увеличилась на 2,1%.

Путейскис сказал, что частный сектор перестал повышать зарплаты, а государственный увеличил их только символически. "В Литве налицо явная стагнация. Компаниям уже не надо повышать зарплаты. А в Эстонии уровень жизни быстро растет", – сказал депутат.

Депутат также критиковал мысль министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса о том, что импорт рабочей силы не скажется на повышении зарплат.

"Уже в 2019 году тот же министр в интервью Verslo žnios признал, что импорт рабочей силы вызвал стагнацию зарплат, – сказал Путейкис. – После этого заявления министр должен подать в отставку. Была допущена грубая ошибка, которая нанесла большой ущерб жителям Литвы. Мы говорим о судьбах людей, о разных семьях".

По словам Путейкиса, Эстония радуется повышению зарплат, поскольку там "въезд рабочей силы ограничен".

Он утверждает, что большинство жителей Литвы зарабатывают 500-600 евро и не могут конкурировать с дешевой рабочей силой из-за границы. Украинцы за те же деньги работают 12 часов и с меньшим количеством выходных.

Путейкис заявил, что работодатели импортируют рабочую силу не из-за того, что они на гране банкротства, и не из-за того, что нет работников, а потому, что они не хотят повышать зарплаты.

"Как заставить литовские компании повысить зарплаты? По сути можно лишь создать условия, в которых повышение зарплат будет неизбежным, иначе у литовских компаниях будет большая прибыль, больше, чем у эстонских, а зарплаты - низкие", – считает депутат.

"Большая часть гастарбайтеров бежит из Литвы, поскольку не выдерживает нагрузки. Известно, что в литовских компаниях царит современное рабство, когда иностранцы жалуются на нечеловеческое отношение. От многих литовских компаний сбежали все работники, а сейчас бегут и иностранцы", - сказал депутат.

Лазутка сказал DELFI, что зарплаты растут и опровергнуть это невозможно.

"Во втором квартале рост был ниже, но это понятно, их подняли в первом квартале. На квартальные данные не стоит опираться, поскольку тут действует сезонность", - заметил экономист, напомнив, что Литва нагоняет Эстонию по зарплатам.

"Уровень нашей экономики такой же, как в Эстонии. Мы создаем на одного работника почти столько же ВВП, это значит, что уровень зарплат должен быть похожим и цены похожими. Мы немного отстаем, но хорошо, что есть рост", – сказал Лазутка.

Он заметил, что медленный рост зарплат связан с гастарбайтерами. "Об этом говорит и теория, и практика. Почему старые страны Европы не сразу впускали иммигрантов? Из-за демпинга зарплат. Это правда. Аргумент обоснован", – заметил экономист.

Лазутка прибавил, что если в строительном секторе начнется спад, иммигранты не найдут другой работы, поскольку не владеют литовским, а это сделает их получателями пособий.