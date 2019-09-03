Министр финансов Литвы: теневая экономика значительно сократилась

За последнее десятилетие масштабы теневой экономики в Литве значительно сократились, заявил министр финансов Вилюс Шапока. По его словам, платить налоги становится модным.

"Есть бесконечное количество способов подсчета размера теневой экономики, но как бы ми не считали, тенденции ясны (...). Мы считаем, что за десятилетие теневая экономика Литвы сократилась на 10%", – заявил В. Шапока на конференции о теневой экономике.

По его словам, о сокращении теневого сектора свидетельствует и то, что с 2017 года повинность налога на добавленную стоимость (НДС) растет быстрее, чем потребление.

"Мы видим, что с 2017 году произошел внезапный скачек, когда повинность НДС растет значительно быстрее потребления. Другими словами, теневой сектор сокращается", – сказал министр.

Представленная главой министерства статистика свидетельствует о том, что в прошлом году сборы НДС выросли на 8,5%, а потребление увеличилось на 6,3%.

"Раньше, когда я говорил, что платить налоги должно быть модным, было много смеха, но я считаю, что сейчас это уже модно. (...) Я считаю, что ситуация меняется и мы должны поблагодарить жителей Литвы", – пояснил В. Шапока.

Среди успешных инициатив по сокращению теневой экономики, он назвал примеренную в первой половине этого года налоговую амнистию, и лотерею с чеками покупок. По его словам, сокращение тени также связано и с положительными тенденциями развития хозяйства.