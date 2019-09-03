МИД Китая: дипломаты в Литве законы не нарушали

Китайские дипломаты в Литве закон не нарушали, а граждане Китая за границей имеют основания на то, чтобы возмущаться протестами в Гонконге, заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.

Так он прокомментировал ноту Литвы, врученную послу Китая, в связи с действиями работников посольства в Вильнюсе на Кафедральной площади 23 августа 2019 года.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил BNS, что китайские дипломаты перешли все надлежащие границы – он утверждает, что дипломаты могут наблюдать за демонстрациями, но должны воздержаться от активных действий.

"Китайцы за границей имели основания на выражение своего недовольства в связи с проведением насильственных и незаконных акций в Гонконге", – сказал на пресс-конференции Шуан.

Правда, он выразил надежду на то, что такие "патриотические чувства" китайцы будут проявлять за границей разумным способом.

"Что касается ситуации в Литве – я должен сказать, что там китайские дипломаты выполнили все свои служебные обязательства в рамках Венской конвенции о дипотношениях. Местные законы они не нарушили", – сказал Шуан.

Министерство иностранных дел Литвы в понедельник пригласило посла Китая и вручило ему ноту в связи с произошедшим в августе инцидентом на митинге в поддержку Гонконга в Вильнюсе.

В ноте отмечается, что действия представителей китайского посольства, направленные против гарантируемых Конституцией Литвы демократических свобод и нарушающие общественный порядок, являются неприемлемыми, и к ним не будут относиться терпимо, говорится в сообщении министерства.

"На встрече китайскую сторону призвали предпринять все меры для того, чтобы в будущем подобные инциденты не повторялись", – сообщило министерство.