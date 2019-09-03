Курьезная ситуация в Клайпеде: мужчина замерз в больничной палате и решил, что он находится в морге

2 сентября в Клайпеде произошла курьезная ситуация: мужчина рассказал, что потерял сознание на улице, а затем очнулся в морге. Начальник станции скорой помощи сказал, что все это выдумки.

Главврач Клайпедской станции скорой помощи Римантас Юодвиршис сказал, что в течение суток они получают немало сообщений о пьяных людях на улицах. Врачи скорой помощи забирают их и доставляют для наблюдения в больницу.

"После того как человека привозят в приемное отделение, в течение некоторого времени наблюдают за его состоянием. Если, как сообщалось в данном случае, человек был пьян и потерял сознание, его кладут в специальную палату и наблюдают за его состоянием, его раздевают, но, конечно, голым не оставляют, накрывают, и осматривают, когда он проспится", – сказал врач.

По словам Юодвиршиса, врачи скорой помощи никого в морг не возят.

"В морг тела возят не на скорых. Есть компании, с которыми муниципалитет заключил договор, они это делают. Врачи людей в морг не возят. Кроме того, когда тело везут в морг надо заполнить специальные документы, увидели бы, что живого привезли. Все эти россказни - неправда", – сказал Юодвиршис.

По его словам, если человек официально подаст жалобу, тогда информацию проверят. Однако он может гарантировать, oчто проснувшийся в прохладном помещении после пьянки человек просто не понял, где он находится и принял палату для наблюдения за морг.

Пресс-секретарь клайпедской полиции Андрпмеда Грауслене сказала, что в полицию никто не жаловался на то, что был доставлен в морг.