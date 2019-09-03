Жители Вильнюса удивлены: второй раз в этом году цветут каштаны

Во вторник утром жительница ул. Жальгирё поделилась в социальной сети фотографиями цветущего каштана. Женщина, шутя, написала, что лето закончилось не для всех, каштан вероятно перепутал времена года.

Правда, специалистов это не удивляет. "Да, решил подурачиться, зато следующей весной ему будет несладко", – сказал порталу DELFI природовед Миндаугас Лапяле.

По его словам, это необычное явление, но аномалией его не назовешь: "Это интересно, но никакого чуда, иногда и печеночницы цветут. В мире растений есть правила, но как и люди, некоторые растения могут ошибиться и попасть впросак. И этот каштан зацвел по ошибке, поскольку на самом деле ему пора готовиться к зиме, накапливать запасы в корнях, а он израсходовал ценную энергию и хуже подготовится к зиме".