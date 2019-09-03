Карбаускис: данных о Розовой для объявления импичмента достаточно

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис не исключает, что уже на следующей неделе, когда начнется парламентская сессия, на которой будет рассматриваться вопрос импичмента спикеру парламента Литвы Викторасу Пранцкетису, консерваторы могут вступиться за спикера.

ПО словам Карбаускиса, консерваторы могут не обращать внимание на критику Пранцкетиса за то, что он не представил правлению парламента информацию о связях депутата Ирины Розовой с российскими дипломатами.

"Я не исключаю этого, поскольку они (консерваторы) часто делают не то, что важно для государства, что важно для решения вопросов, связанных с нацбезопаснсотью. Они часто считают просто – как вогнать еще один гвоздь в нас, как во власть... Это они делают систематически", - сказал Карбаускис.

"Ситуация с Розовой как минимум аналогична ситуации с Бастисом. Как минимум, если не сложнее. Поэтому в данной ситуации сложно было бы объяснить, как тут будет выкручиваться оппозиция, ведь очевидно, что спикер сделал нечто непонятное, то, что невозможно объяснить", - сказал Карбаускис прибавив, что, по его мнению, консерваторы, реагируя на эту ситуацию, ведут себя мягче чем в случае с Миндаугасом Бастисом.

Сам Карбасукис сказал, что имеющихся данных о связях и деятельности Розовой достаточно, чтобы объявить импичмент и ей.

"Если аргументов хватило в случае с Бастисом, то достаточно и здесь, ведь речь идет о том же. Я знаю одно, где бы ни был человек - среди правящих или в оппозиции, в данном случае нет исключений, это связано с нацбезопасностью. Из того, что говорят в общественном пространстве, для меня это ситуации аналогичные", - обобщил Карбаускис.

На прошлой неделе лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал в интервью Žinių radijas, что если информация о деятельности Розовой подтвердится, то ее должны исключить из парламента. Он заметил также, что Пранцкетис должен ответить на вопрос, не оказывал ли на него давление Карбаускис из-за справки ДТБ о Розовой.

"Пранцкетис должен ответить на простой вопрос – знал ли о справке Карбаускис и просил ли не предавать эту информацию огласке", – сказал в минувшую пятницу Ландсбергис.

Карбаускис называет такие подозрения глупостью.

"Это глупость, откуда мне знать. Вы знаете о том, как передавались справки. Сначала они попали в комитет, потом к спикеру – никто в нашей фракции не знал, так откуда я мог знать? Я понимаю, что сейчас люди, пытаясь выкрутиться выдвигают всякие версии", - сказал он.

Напомним, что парламентский Комитет по нацбезопасности и обороне, рассмотрев информацию Департамента госбезопасности Литвы, на основе которой Розовой было отказано в выдаче разрешения на работу с секретной информацией, решил создать временную комиссию, на которой выяснят, может ли быть объявлен импичмент. Параллельно будут выяснять, как оценить действия Пранцкетиса и бывшего главы ПКНБО Витаутаса Бакаса и еще нескольких депутатов, которым было известно об информации госбезопасности о связях Розовой, не пресекших угрозу нацбезопасности.