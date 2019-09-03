Литовский город, в котором за жилье платят, сколько просят, поскольку выбора нет

Новый жилищный рынок в Алитусе – один многоквартирный дом реконструируют и еще один небольшой многоквартирный дом начали строить. Проекты развивают местные инвесторы. "Весь рынок недвижимости в Алитусе вертится в том же районе старых многоквартирных домов, где предложение появляется только если кто-то умер, унаследовал квартиру, эмигрировал или решил переехать в собственный дом", – рассказала представитель алитусского отделения компании Inreal Вилма Монкялюнене.

На ул. Сантайкос 30А была гостиница, которую сейчас перестраивают в многоквартирный дом, достроят два этажа. Согласно проекту, в доме будут 84 квартиры. На первом этаже - помещения для коммерческих целей. Большую часть квартир продают с частичной отделкой (84%), но есть несколько квартир с полной отделкой. Квадратный метр в квартире с частичной отделкой стоит 700–900 евро. На данный момент продано больше 50% квартир. Жилье покупают не только местные жители, но и приезжие из Варены, Лаздияй.

"Кроме того, сейчас строят небольшой 4-этажный многоквартирный дом с мансардой в центре города. 7 квартир в этом доме будут двухэтажными. Квадратный метр в квартире с частичной отделкой будет стоить 1200 евро. Будет и стоянка для машин", – рассказала Монкялюнене.

На алитусском рынке спрос превышает предложение, а это ведет к повышению цен. 3-комнатная квартира несколько лет назад стоила 25 000– 30 000 евро, а сегодня ее стоимость 45 000– 55 000 евро. Самым большим спросом пользуются 2-3-комнатные квартиры. "Я сталкивалась с молодыми семьями, которые согласны платить столько, сколько просят продавцы, только потому, что где-то надо жить, а предложений нет. Берут кредит и покупают, несмотря на то, что цена неадекватна реальной ценности. В таком случае нужно заплатить большой первоначальный взнос", – сказала специалист.

Аренда 2-комнатной квартиры в Алитусе стоит до 300 евро в месяц, 1-комнатной – до 200 евро.

Люди, которые не хотят жить в квартире, но не могут позволить себе частный дом,выбирают дачи со старыми домами площадью 120 кв. м за 35 000– 40 000 евро. Новый дом в тех же дачных массивах будет стоить наполовину дороже – 70 000 евро.