Самые влиятельные в Литве 2019: рейтинг чиновников и служащих

В списке самых влиятельных чиновников и служащих – перемены. На первое место вышел глава Центробанка Литвы Витас Василяускас, который обошел главу Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса и главу Департамента госбезопасности Дарюса Яунишкиса.

В прошлом году первую ступень рейтинга занимал Яунишкис, Василяускас был на втором месте, а Жалимас - на третьем.

Опрос элиты по заказу портала DELFI провел журнал Reitingai с 20 июня по 20 июля. В опросе участвовали 1013 человек – политиков, предпринимателей, экономистов, служащих, чиновников, общественных деятелей, представителей СМИ, спорта и шоу-бизнеса.

Весь список:

1. Витас Василяускас

2. Дайнщс Жалимас

3. Дарюс Яунишкис

4. Жидрунас Барткус

5. Диана Вилите

6. Эвалдас Пашилис

7. Эгидиюс Курис

8. Арунас Дулькис

9. Линас Пярнавас

10. Альгирдас Стончайтис