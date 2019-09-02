ДТП в Вильнюсе: автомобиль Audi сбил девушку

В понедельник в столице Литвы врачи и полиция спешили на помощь пострадавшей девушке.

Полиция сообщила, что в 17.16 ч. было получено сообщение о том, что на ул. Салтонишкю (на въезде на кольцо педагогического университета со стороны ул. Нарбуто) была сбита девушка.

По предварительным данным, автомобиль Audi 100 не остановился и не пропустил девушку, которая переходила через дорогу. Автомобиль переехал ее.

Выяснилось, что два автомобиля остановились, чтобы пропустить девушку, а Audi, ехавший по третьей полосе, этого не сделал.

Полиция информировала, что девушка получила серьезные травмы. Врачи скорой помощи оказали ей первую помощь на месте.

Очевидцы в фейсбуке пишут, что девушку какое-то время реанимировали на месте происшествия.