Во втором квартале года литовская экономика росла быстрее всего в странах Балтии

По данным национальных статистических управлений, рост экономики Литвы в странах Балтии во втором квартале этого года превысил показатели Латвии и Эстонии.

Валовой внутренний продукт (ВВП) в Литве в апреле-июне по сравнению с соответствующим периодом 2018 года после корректировки сезонности и количества рабочих дней увеличился на 3,9%.

Принимая во внимание оба этих фактора, годовой прирост экономики Латвии составил 2,1%, а Эстонии - 3,8%.

Созданный в течение второго квартала ВВП Литвы в текущих ценах составлял 12,1 млрд евро Латвии - 7,7 млрд, Эстонии - 7,1 млрд евро.

Без учёта влияния сезонности и количества рабочих дней рост экономики Литвы во втором квартале этого года составил 0,8%, Латвии - на 0,7%, а Эстонии - на 0,4%.