Компания JCDecaux отказалась распространять фотографию Норейки: кандидат в парламент заговорил о цензуре

Независимый кандидат в парламент Литвы Жирмунайского округа Довидас Петкус сказал, что компания JCDecaux Lietuva, размещающая уличную рекламу, отказалась вывешивать в Вильнюсе его рекламные плакаты, на которых есть портрет Йонаса Норейки-генерала Ветры. Такое решение было принято, поскольку не было предвыборной рекламы, а позже зашла речь о наращивании напряжения и разжигании розни.

Выборы в парламент состоятся 8 сентября.

Петкус хотел отреагировать на дискуссию в обществе при помощи своего плаката. На нем должно было быть написано, что "Свободу не снимешь", а на нем изображено фото Норейки, сказано, что он был расстрелян 26 февраля 1947 г. в подвалах здания КГБ, а памятная доска снята 27 июля 2019 г. в Вильнюсе".

По словам Петкуса, вывешивать плакаты отказались после подписания договора и оплаты услуги.

"Я убежден, что это введение цензуры на память о Йонасе Норейке, кроме того, дискриминируют меня как кандидата, поскольку меня лишили возможности распространять информацию на равных условиях с другими кандидатами", – писал Петкус.

По его словам, на распространение этих плакатов было выделено почти 2500 евро. Для независимого кандидата - это большая сумма.

"Неиспользованную помощь нельзя вернуть, значит, эти деньги останутся в бюджете. Таким образом невыполнение компанией JCDeacaux Lietuva уже подписанного договора наносит мне как моральные, так и материальный ущерб. (...) Если плакаты не будут размещены на этой неделе, то мне придется обращаться в суд", – сказал Петкус.

Эти рекламные плакаты заказал представитель Pro Patria Витаутас Синица. DELFI получил переписку Синицы с ЗАО JCDecaux Lietuva.

Из переписки видно, что сначала обо всем договорились, только потом был поднят вопрос содержания плаката.

Синица сказал, что агитационный лозунг "Буду бороться за сохранение исторической памяти! – кандидат Жирмунайского округа Довидас Петкус" был набран мелким шрифтом.

Этот вопрос стали выяснять юристы. Они сказали, что такой плакат может стать средством разжигания розни.

"Мы повторно информируем, что рекламные макеты, которые вы хотите распространять на стендах ЗАО JCDecaux Lietuva, сейчас переданы ответственным ведомствам, чтобы выяснить, не являются ли они нарушением законов, т.е. не разжигают ли они рознь и не оказывают ли отрицательное влияние на общество, не вызывают ли политическое напряжение. Любые решения, связанные с объявлением этих макетов, будут приняты после получения письменных ответов ответственных ведомств", – пояснили юристы.

DELFI пока ждет комментария компании JCDeacaux Lietuva.

Напомним, что в конце июля по решению мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса со стены библиотеки им. Врублевских была снята памятная доска Норейке.