Действительно ли лето в Литве было жарким: статистику изменил один месяц

Несмотря на то, что в этом году один месяц был очень жарким, а результат за все лето показал, что лето было одним из самых теплых, специалисты отмечают, что статистику искажает аномально жаркий июнь.

Самое жаркое лето в Литве было в 2010 году. Тогда средняя температура была на 2,9 градуса выше средней многолетней нормы и составила 19 градусов.

Средняя многолетняя норма в Литве - 16,1 градусов.

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Жарким в Литве было и лето 2010 года - 19,4 градусов. На втором месте – лето 1811 г. (19 градусов). В 1999 и 2002 средняя многолетняя температура летом составила – 18,9 градуса, в 1901 г. – 18,8 градусов.

Летом 2019 г. средняя температура в Вильнюсе составила 18,7 градусов. Такой же она была в 1826, 1939, 2018 и в 1858 году.

Однако отмечается, что эту статистику искажает аномально жаркий июнь. Июнь в 2019 году был на 5,5 градусов теплее средней многолетней норме (21,1 градус), а июль был холоднее средней многолетней нормы – 17 градусов (на 1 градус холоднее).

Август в этом году был на 1 градус теплее средней многолетней нормы (18 градусов).

Представитель Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас сказал DELFI, что июнь был необычайно жарким не только во всей Литве, но и в Вильнюсе.

Каким будет следующее лето, по словам климатолога, сказать сложно. Однако жаркие периоды возможны и в следующем году из-за глобального потепления.

Сентябрь начался с теплых дней, но вскоре должно похолодать. Климатолог сказал, что прохладнее будет лишь один день, потом погода улучшится. "Общий прогноз на сентябрь – температура будет на 1 градус выше среднем многолетней. Это не значит, что лето продолжается. Средняя температура сентября – 12,2 градусов, будет на один градус теплее", – сказал Валюкас.

Кроме того, несмотря на более теплый сентябрь, прогнозировать, какой будет осень вообще - пока сложно.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, жаркое начало сентября не означает, что тепло задержится. Уже в ночь на 3 сентября ожидается переменная облачность, пойдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Ночью будет 10-15 градусов, на взморье 16-18. Во вторник будет облачно, воздух прогреется до 16-21 градуса.

В столице во вторник будет всего 12 градусов тепла, однако уже в среду воздух прогреется до 22 градусов.

В среду еще прогнозируют дождь, а ночью ожидается туман. Ночью будет 8-13, днем 19-24 градуса тепла.