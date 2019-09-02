В Вильнюсе обнаружили снаряд, введен план "Щит"

ru.DELFI.lt

В понедельник в Вильнюсе полиция сообщила о том, что на время было перекрыто движение и введен план "Щит". На ул. Родунос кяляс был обнаружен снаряд.

В 13.56 ч. в Вильнюсе, на ул. Родунос кяляс, 8C, во время работ был обнаружен снаряд длиной 80-70 см. В полицию звонил бригадир. В 14 ч. был введен план "Щит". Движение было закрыто, водителей просили выбирать другой маршрут.

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