В 13.56 ч. в Вильнюсе, на ул. Родунос кяляс, 8C, во время работ был обнаружен снаряд длиной 80-70 см. В полицию звонил бригадир.

В 14 ч. был введен план "Щит".

Движение было закрыто, водителей просили выбирать другой маршрут.