В Литве пройдет массовая акция: есть опасения, что страна станет второй Норвегией

В ближайшую субботу у здания парламента, правительства, президентского дворца и посольства Норвегии пройдет акция протеста с участием тех жителей Литвы, которые призывают остановить распространение идеологии Barnevernet в мире. Такая акция пройдет в 17 странах мира. Ее цель - обратить внимание на "ведомственное насилие".

В Литве пикет организует союз "Во имя семьи", который стал известен после истории семьи Кручинскасов из Каунаса. В акции будут участвовать не только литовские активисты: подобные пикеты пройдут в России, Норвегии, Австрии, Дании, Болгарии, Испании, Сербии, Италии, Канаде, США, Ирландии, Новой Зеландии, Польше и Германии. В Вильнюсе в акции примут участие 60 человек в 4 местах.

Председатель союза Эдита Моркунене сказала DELFI, что эта проблема в Литве не решена.

"Нехорошо. Ничего хорошего, мы работаем с семьями, мы напрямую связаны и видим все, что происходит в сфере прав человека, в наших службах. Цель наших служб сейчас - это не помощь семье, не попытка сохранить биологическую семью, которая столкнулась с кризисом. Это скорее обязательства и попытка снять с себя все эти проблемы. Все продолжается, только в тайне – чтобы не вышло на поверхность", – сказала она.

По ее словам, только в марте союза помог вернуть 8 детей, которые могли расти в семьях.

"Это акция протеста "Стоп Barnevernet". (...) Если честно, мы называем это "детским бизнесом", – сказала Моркунене. По ее словам, корни Barnevernet распространились по всему миру, включая Литву.

"Нам хотелось бы обратить внимание на то, что службы все еще не работают так, как должны. В сфере прав человека нет порядка, надо, чтобы министр и соответствующие организации начали работать. Все в порядке, мы против насилия, против избиения детей. Но в большей части ситуаций речь не идет о насилии. Чаще всего навешивают какой-то "неприсмотр". Работайте, учите семьи, чтобы они стали лучше", – сказала Моркунене.