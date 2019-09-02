Глава Aprangа: надеемся на улучшенный годовой результат

Глава концерна MG Baltic, контролирующего крупнейшую в странах Балтии группу розничной торговли одеждой Apranga, говорит, что результат деятельности этого года является удовлетворительным. Невзирая на это, Римантас Первеняцкас утверждает, что конец года для интенсивно расширяющей сеть Apranga должен быть еще лучше.

"Результатом этого года мы очень довольны. Темпы роста значительно выше, чем в последние два года", – сказал BNS Р. Первеняцкас.

"Кроме того, в этом году у нас реорганизация особо крупной сети и восемь месяцев были достаточно тяжелыми, поскольку много наших магазинов были закрыты, реконструировались, открывались. По этой причине последующие месяцы должны быть еще лучше", – сказал глава Apranga.

В этом году Apranga реорганизовала сеть в Латвии, а 5 сентября откроет в Рижском торговом центре Alfa новые магазины, поэтому, по словам руководителя группы, ее влияние в Латвии вырастет.

"Мы расширявшемся, в торговом центре Alfa 5 сентября открываем еще много магазинов, это еще больше повысит наше влияние в Латвии (...). У нас самые высокие показатели роста в Литве и Латвии, на основных наших рынках, где у нас крупнейшие обороты", – сказал Р. Первеняцкас.

В Alfoja группа планирует открыть 11 магазинов, сообщилось в апреле этого года.

В январе-августе оборот Apranga составил 151,5 млн евро (с НДС) – на 7,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в этом году группа планирует продажи в объеме 242,6 млн евро – на 7% больше, чем в 2018 году. По словам Р. Первеняцкаса, Apranga намечает превысить план продаж.

Сейчас группе в странах Балтии принадлежит сеть из 187 магазинов (111 из них находятся в Литве, 47 – в Латвии и 29 – в Эстонии), общая площадь которых составляет 90 тыс. кв. метров. По сравнению с таким же периодом прошлого года площадь магазинов возросла на 7%.

Акции компании котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.