Вильнюсский аэропорт за 11 млн евро расширит рулежные дорожки

Вильнюсский аэропорт планирует расширить рулежные дорожки, что позволит самолетам выполнять меньше сложных маневров и сократит время прибытия самолета к терминалу, сообщило Министерство коммуникаций и транспорта.

В 2020-2022 годах за 9,3 млн евро (из них помощь ЕС – 4,6 млн евро) планируется расширить и удлинить рулежные дорожки и к 2021 году за 1,9 млн евро (0,9 млн евро помощи) оборудовать новую. Совокупная стоимость инвестиций – 11,2 млн евро, из них 5,5 млн евро – помощь ЕС.

Сейчас в Вильнюсском аэропорту есть одна взлетно-посадочная полоса и пять рулежных дорожек. Взлетно-посадочная полоса за 19 млн евро была реконструирована летом 2017 года.

Кроме того, аэропорт, намерен обновить северную часть перрона самолетов, а работы обойдутся в 17,3 млн евро. Их планируется начать во втором квартале 2020 года, а завершить – в конце 2021 года.

Аэропорт также построит новый терминал для особо важных персон (VIP) с конференц-центром, стоимостью 3,6 млн евро. Подрядчиком этого проекта избрана компания Eikos statyba. В северной части территории аэропорта будет построено современное двухэтажное здание с подземной частью.