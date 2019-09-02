MT Group не удалось остановить конкурс подряда газопровода GIPL

Литовской компании прокладки газопроводов MT Group и ее партнеру – польскому строителю энергообъектов Rafako - не удалось временно остановить конкурс подрядчика магистрального газопровода в Польшу (GIPL), стоимостью почти 100 млн евро.

Судья Вильнюсского окружного суда Елена Шишкина подтвердила BNS, что просьба MT Group о временных мерах защиты была отклонена в понедельник.

На конкурсе победила компания инженерных сооружений Alvora, действующая совместно с Siauliu dujotiekio statyba, однако у конкурентов возникли сомнения в том, что Alvora не представляет угрозы национальной безопасности.

Вывод о том, что Alvora не представляет угрозы национальной безопасности, в конце июля огласила литовская правительственная комиссия, оценивающая сделки стратегических предприятий, затем его утвердило и правительство.

MT Group и Rafako просили комиссию повторно оценить соответствие Alvora критериям нацбезопасности, однако комиссия не видит оснований для этого.

На прошлой неделе представитель MT Group Симонас Куницкас утверждал, что было принято решение обратиться в суд, поскольку объявившая конкурс компания Amber Grid отклонила претензии компании по поводу деятельности Alvora в России и Беларуси.

Rafako утверждает, что Alvora через дочерние компании в России и Беларуси Alvora–Bel и Alvora–Balt, а также "Спецмонтажстрой" действует в этих странах, а среди ее работ – крупные и дорогостоящие проекты в энергетике и общественные проекты, поэтому, по данным Rafako, доходы, получаемые Alvora в этих странах составляют основную часть ее оборота.

Однако руководитель Alvora Николай Колесников в интервью BNS опроверг, что компания выполняет в Беларуси госзаказы. Он также сказал, что Alvora уже несколько лет не работает в Калининграде, лишь владеет участком, а вскоре намерена покинуть и Беларусь, где объем заказов сокращается и растет конкуренция.

Сделка с Alvora стоимостью 97 млн евро была одобрена советом директоров газотранспортной компании Amber Grid 6 августа, а договор будет подписан после того как его одобрят акционеры компании 28 августа.

Проект GIPL компания Amber Grid проводит в жизнь вместе с оператором газопередающей системы Польши Gaz-System. Намечается, что газовая перемычка будет введена в эксплуатацию в конце 2021 года.

Протяженность всего газопровода составляет 508 км, стоимость – 500 млн евро, инвестиции на литовской стороне достигнут 136 млн евро.

После создания перемычки в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши – до 21 тераватт-часа, а газовые рынки Балтийских стран станут частью единого газового рынка Евросоюза.