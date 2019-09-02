Направление в Лондонский Сити оправдало ожидания, но прибыль будет через пару лет

Оператор аэропортов Литвы - компания Lietuvos oro uostai утверждает, что открытие с мая прямого авиасообщения между Вильнюсом и Лондонским Сити оправдало ожидания на новом бизнес-направлении, однако прибыльность ожидается лишь через несколько лет.

Польская авиакомпания LOT открыла прямое авиасообщение между Вильнюсским аэропортом и аэропортом Лондон-Сити с 1 мая.

Как сообщила Lietuvos oro uostai, с начала рейсов занятость самолетов с каждым месяцем росла и сейчас составляет около 68%.

"Ожидания, конечно, оправдались. Все направление было важным не только для аэропортов, но и для наших партнеров, инвесторов, всего бизнес-климата, а также эмигрантов, а в восточном Лондоне проживает крупнейшая община литовцев. По этой причине и потенциал рейса действительно немал", – сказал BNS руководитель отдела авиационных услуг Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас.

Однако он добавил, что прибыльность направления может быть достигнута только через несколько лет. Он также отметил, что от других британских направлений этот рейс отличается тем, что им летают больше граждан Великобритании, и больше бизнес-клиентов.

Представитель агентства развития иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje сказал, что новое направление побудило некоторых инвесторов придти в Литву.

"С возникновением рейса нового направления (Вильнюс-Лондон-Сити – BNS), Литву уже выбрали такие компании, как Moody’s, AmerisourceBergen, Revolut и Blockchain, которые акцентировали, что наличие этого конкретного рейса определило привлекательность Литвы и список рассматриваемых ими мест", – сказал BNS директор департамента развития инвестиций Investuok Lietuvoje Гедиминас Коризна.

Рейс в Сити впервые в Европе поддерживается государством – два года потребовалось на то, чтобы убедить Еврокомиссию разрешить применять механизм поддержки, поскольку на господдержку рейсов ЕС смотрит скептически.

"Точная сумма компенсации будет известна в начале 2020 года, когда будут оценены результаты 2019 года", – сообщили BNS в Министерстве экономики.

Министр экономики Виргиниюс Синкявичюс ранее заявлял, что максимальная сумма помощи в год не превысил 3 млн евро.

Договор с LOT подписан на пять лет.