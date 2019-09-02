Повышение "детских" денег - это создание государства иждивенцев

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что предложение правительства Литвы, связанное с повышением размера "детских" денег для малоимущих семей - это создание не государства благосостояния, а государства иждивенцев.

По словам экономиста, если малоимущим семьям будут много платить на детей, то это только увеличит число в детей в таких семьях и мотивирует семьи оставаться иждивенцами.

"В государстве иждивенцев выгодно быть малоимущим (особенно если ты можешь скрывать свои реальные доходы), поэтому это может еще больше увеличить "тень" и мошенничество со всеми вытекающими последствиями (например, если такой человек устраивается на работу или договаривается о большей зарплате, то он перестает быть малоимущим и лишается части детских денег (а также других компенсаций и выплат), поэтому часто выгоднее оставаться малоимущим. Соответственно, растет разобщение между честными и нечестными", – писал в фейсбуке Маурицас.

По его мнению, "детские" деньги - не самый эффективный способ решения проблемы малоимущих семей.

"Помощь в поиске работы, хорошее страхование на случай безработицы, утраты трудоспособности и другие выплаты были бы более эффективным способом решения определенных проблем семей, которые временно стали малоимущими", – прибавил экономист.

Напомним, что правительство предлагает увеличить "детские" деньги до 60 евро. Сейчас на каждого ребенка платят 50 евро в месяц.