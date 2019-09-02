В Литве прогнозируют похолодание

После теплых выходных в понедельник прогнозируют перемены. Утром на взморье и в Западную Жемайтию придет атмосферный фронт, который двинется в сторону восточной оконечности Литвы. На большей части территории Литвы температура успеет подняться до 24-29 градусов, теплее всего будет в Алитусском, Вильнюсском и Утенском округах. На взморье и в Жемайтии будет 21-23 градуса тепла.

После полудня зона облаков станет активнее, пойдут кратковременные дожди с грозами, местами поднимется ветер до 15-17 м/с. В Вильнюс ненастье придет только к вечеру. За атмосферным фронтом придет и прохлада.

Во вторник небольшие дожди пройдут в большинстве районов. Интенсивные осадки ожидаются на востоке страны, в начале ночи местами прогнозируют грозы, сильный ветер. Между тем вероятность дождя на взморье уменьшится. Температура ночью будет 11-16, днем всего 17-22 градуса тепла.

В среду дожди пойдут на западе страны. На взморье сильные дожди пройдут ночью. Ночью на взморье 15-17 градусов, в других районах небо прояснится, поэтому будет прохладнее, утром будет 8-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов.

В четверг в Литву придет антициклон. Будет без осадков, небольшая облачность. Ночью и утром ожидается туман. Небольшой дождь возможен лишь вечером. Воздух немного прогреется – ночью будет 10-15, на взморье 17, днем будет 21-26 градусов тепла.

В пятницу небольшой дождь пройдет во многих районах, местами возможны грозы. Ночью будет 11-16, ветрено. Днем небольшие дожди прогнозируют только местами. Ветер успокоится, но будет дуть северный, поэтому воздух прогреется не больше чем до 18-22 градусов тепла.

Что ждет в выходные дни, синоптики пока не могут сказать. По последним данным на запад страны придет коварный южный циклон, а на востоке будет тепло - до 25 градусов.