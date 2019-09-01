Науседа: реформы в Украине должны быть систематическими и необратимыми

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Литвы Гитанас Науседа обсудил вопросы безопасности и обороны в регионе, ход реформ в сфере европейской интеграции Украины, а также вопросы безопасности и экономического сотрудничества.

Руководители Литвы и Украины посещают столицу Польши, Варшаву, в связи с 80-летней годовщиной начала Второй мировой войны.

"У нас очень тесные политические, исторические и культурные связи с Украиной. Мы решительно поддерживаем территориальную целостность Украины и выбранный путь евроатлантической интеграции. Темпы евроатлантической интеграции зависят от осуществления необходимых реформ для страны", - сказал президент Литвы и выразил надежду, что Украина предпримет действия в областях, которые требуют быстрых и решительных решений.

На встрече также обсуждались вопросы экономического сотрудничества в области информационных технологий, возобновляемых источников энергии и финансовых инноваций.

"Мы рады, что не только наши институции, но и наши граждане, сообщества, бизнес и регионы работают вместе. Наша торговля и взаимные инвестиции быстро растут. Мы надеемся, что отношения между двумя странами будут только укрепляться", - поделился мыслями Г. Науседа.

Президент Литвы пригласил Президента Украины посетить Литву.