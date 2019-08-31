Шяуляйский суд рассматривает дело о видеокамере в биотуалете

29 августа, в 9 ч. Шяуляйский участковый суд должен был приступить к рассмотрению дела о съемке порнографического содержания из частной жизни людей и сборе информации (1 ч. 167 ст., 2 ч. 309 ст. УК ЛР 167). Обвиняемый – 59-летний шяуляец С.Б.

DELFI напоминает, что шяуляйские следователи с прокурорами завершили расследование и передали в суд уголовное дело о незаконном сборе информации о частной жизни и получении порнографических материалов.

В начале октября 2018 года в Шяуляй недалеко от озера Талкша в биотуалете шяуляец обнаружил встроенную видеокамеру. Мужчина обратился в полицию.

Foto: Šiaulių aps. VPK

Полиция обнаружила в крышке унитаза самодельную видеокамеру на батарейках и с картой памяти. Карту памяти передали экспертам, которые и помогли установить подозреваемого.

Всего специалисты нашли на карте памяти 340 видеозаписей, на которых были сняты половые органы и моменты дефекации. Служба инспектора по журналистской этике признала, что эти кадры приравниваются характеристике информации порнографического содержания.

В начале февраля 2019 года был задержан 59-летний подозреваемый.

Он с предъявленными обвинениями не согласен, однако в выводах экспертов указано, что велика вероятность того, что на видео снят именно подозреваемый.