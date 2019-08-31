Самолет Ryanair, вылетевший из Вильнюса, вернулся назад из-за проблем со здоровьем у пассажира

31 августа из Вильнюсского аэропорта в Берлин вылетел самолет авиакомпании Ryanair, однако практически сразу ему пришлось вернуться назад, поскольку один из пассажиров почувствовал недомогание, пишет lrt.lt.

По рассказу читателя портала, на борту была врач, которая оказала первую помощь. Предполагают, что у мужчины случился приступ эпилепсии.

После этого пассажира попросили покинуть борт, он сделал это только после повторной просьбы со стороны пилота.

Пресс-секретарь Вильнюсского аэропорта Тадас Василяускас подтвердил порталу эту информацию и сказал, что самолет еще находится в Вильнюсе. Василяускас подтвердил, что у пассажира сучился приступ эпилепсии.

Около 12 ч. сообщили, что самолет вылетел в Берлин.