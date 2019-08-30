Опрос политологов: что означает для Литвы внимание США к Беларуси?

В четверг в Минске советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это первый за последние два десятилетия визит высокопоставленного представителя США в Минск.

Агентство BNS опросило политических экспертов, на тему о том, что этот визит означает для Литвы.

Лауринас Йонавичюс, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета:

"Это сигнал о том, что США хотят получить рычаги влияния в Белоруссии, однако еще не факт, что отношения нормализуются. Дж. Болтон дипломатично подчеркнул, что обсудил все аспекты отношений – от геополитики до нераспространения оружия и прав человека. Основным сигналом мне показалось заявление о "меняющихся геостратегических обстоятельствах", которые "вынуждают Вашингтон и Минск искать сотрудничество в тех сферах, в которых интересы совпадают". Единственная такая сфера – давление России и расширение ее влияния. Этого не хотят ни А. Лукашенко, ни США.

Если смотреть с позиций Литвы, то этот визит посылает несколько сигналов. Прежде всего, Запад ищет пути к диалогу с А. Лукашенко, и отдает приоритет геостратегическим целям. Права человека остаются в повестке дня, но с учетом того, что и сам Лукашенко в последние годы не поступает так жестко, как раньше, этот вопрос пока отодвигается в сторону. Это определенный вызов для Литвы, которая является одним из немногих оставшихся ценностных бастионов в вопросе Беларуси.

Во-вторых, нигде не прозвучало ни слово о Белорусской АЭС в Островце. Вероятно, что Дж. Болтон не поднимал этот вопрос. Вероятно, что американцам это не актуально, и они не хотят отягощать реализацию стратегических интересов деталями, которые с точки зрения Вашингтона являются незначительными.

В-третьих, Дж Болтон ясно акцентировал важность суверенитета Беларуси. Это несомненно акцентировалось в контексте проходящего углубления интеграции Беларуси и России. Месседж США совершенно ясен – мы хотим видеть суверенную Беларусь – то есть, не союзное Российско-Белорусское государство. Это, опять же, головоломка для Литвы – имеет ли смысл в общем контексте большей открытости Запада Минску появляться в качестве определенного тормозящего деятеля, например, все еще блокировать подписание Приоритетов партнерства с ЕС.

И, наконец, крайне практический вопрос, связанный поставками альтернативной нефти Беларуси. Это становится все большей проблемой отношений России и Беларуси, несомненно, это внесено и в повестку отношений США и Беларуси – Минск нанял лоббистов для работы в США над этим вопросом. Если смотреть географически, то Литва самые близкие для Беларуси нефтяные ворота, если, конечно, такое соглашение будет иметь место. Об этом следует хорошо подумать, и возможно, воспользоваться.

Витис Юрконис, политолог, представитель американской неправительственной организации Freedom House в Литве:

"Визит Дж. Болтона скептически оценят как маневр или компенсацию восточной политики. Оптимисты увидят геостратегическое значение. Но сам визит высокопоставленного должностного лица является важным признаком того, что в Вашингтоне не забывают о Восточной Европе. Это далеко не данность или не само собой разумеющийся факт.

Одновременно эту ситуацию необходимо использовать в поиске общих интересов. Я бы обратил внимание на то, что, например, в Беларуси речь шла не только о геополитике или военных аспектах, но и о правах человека. Что бы вы не думали об администрации Д. Трампа, или о нем самом, свобода и ценности в американской дипломатии остаются.