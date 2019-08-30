Ученые объяснили, что происходит с осенью: перемен будет еще больше

Лето стало длиннее, осень наступает поздно, по словам климатологов и метеорологов, вскоре это будет обычным явлением и никого удивлять не будет. По словам специалистов, это последствия глобального потепления.

Правда, несмотря на то, что многие считают эти перемены приятными, придется мириться к неожиданным сменам температуры, как зимой, так и летом.

Климатолог Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас сказал, что последствия глобального потепления в Литве больше всего чувствуются в конце лета.

"Наблюдается тенденция удлинения климатологического лета. Если раньше климатологическое лето завершалось в конце августа, то сейчас тепло держится дольше. Лето стало длиннее за счет начала осени", – заметил климатолог.

По его словам, в начале лета перемены бывают не столь ощутимыми. Исключением, правда, был июнь этого года. С ним согласен и директор портала gismeteo.lt Кястутис Петкявичюс.

По словам собеседников, времена года будут смещаться и впредь – начало осени будет как лето, а декабрь станет вторым ноябрем.

"Начало осени в Литве в последнее время бывает по-летнему теплым, а начало зимы - осенним. Часто декабрь называют вторым ноябрем, эта тенденция, наверное, одна из самых ярких", – сказал Петкявичюс.

По словам Валюкаса, осень в будущем станет теплее, кроме того, будут проявляться опасные явления - сильные грозы, ветер.

"Если у нас из осенних месяцев самый теплый - сентябрь – на 1,7 градусов теплее, то октябрь изменился меньше всего.

Повышение температуры, более позднее наступление осени, ее продление за счет зимы, перемены в сфере осадков – возможны сильные ливни из-за смены температур, более характерные для летнего периода. Дожди сопровождаются шквалом, вихрями, грозами", – рассказал собеседник.

Специалисты согласны в одном - границы сезонов смещаются, но это не значит, что зимы в Литве в будущем не будет.

"Одно дело - размыв границ между сезонами, перемены во времени года, особенно зимой и летом. Но сомнительно, что какое-то из времен года в Литве в будущем исчезнет.

Мы можем заметить, что зимы стали мягче, снега бывает немного. Ежегодно бывают периоды сильного похолодания, но они непродолжительные", – сказал директор gismeteo.lt Петкявичюс.

Правда, по словам синоптиков и климатологов, в будущем возможны и очень холодные зимы, но это будет скорее исключение, чем правило.

Однако специалисты говорят, что то, что лето началось с сильной жары и рано, то это совсем не означает, что ждет очень холодная зима.

"Такие условия характерны для резко континентального климата, а мы живем в переходном", – говорят ученые.

Еще одно последствие перемены климата – скачки температуры. Летом будет так, что один день - весна, а другой - жара как в тропиках. Такие же перемены ждут и в зимний период.

По словам собеседников, этот год - отличный пример длинного лета. По словам Петкявичюса, календарная осень, ее начало, больше напомнит середину лета.

"Сентябрь не за горами. Но по нынешним данным, первая неделя сентября и вероятно, начало второй, будет не осенней. Местами температура будет подниматься до 30 градусов. Кроме того, в этот период прогнозируют также меньше осадков", – сказал собеседник.

По словам Валюкаса, более теплой будет и вторая половина сентября.