Продано здание на проспекте Гедиминаса, где находилась редакция Lietuvos rytas

Компания Saulės kopos, принадлежащая группе Norvelita, приобрела административное здание Lietuvos rytas на проспекте Гедиминаса.

Глава Saulės kopos Ремигиюс Ачас сказал, что здание будет реконструировано, а затем его будут сдавать в аренду, как Lietuvos rytas, так и другом арендаторам. Стоимость сделки не сообщается.

"Да, мы купили административное здание Lietuvos rytas на проспекте Гедиминаса. Его реконструируют, обновят, а затем будут сдавать как группе, так и другим субъектам", – сказал Ачас. По его словам, Saulės kopos занимается арендой помещений. "В Вильнюсе мы инвестировали в Birželio namai, где часть квартир продали, а другую - сдаем в аренду", – сказал он.

Lietuvos rytas выставил свое здание на продажу в 2016 г., стоимость не указывалась.