Дешевое жилье можно найти и рядом со Старым городом Вильнюса: каковы нюансы

Старый город и близлежащие улицы привлекательное место, где недвижимость самая дорогая. Однако и здесь можно найти сравнительно недорогие варианты. Эксперты, с которыми общался журналист DELFI, заметили, что такое жилье покупает особая группа людей, однако в любом случае нужно помнить о некоторых нюансах.

На портале alio.lt есть объявление о продаже квартиры на ул. Шв. Стяпоно за 40 000 евро. Квартиру с аукциона продает Вильнюсская мэрия. Квартира всего 25 кв. м с печным отоплением.

Указано, что помещение находится в доме, который не внесен в список культурных ценностей, но находится на территории, где есть такие здания, поэтому использование помещения, его ремонт и реконструкция должны проходить в рамках закона об охране культурного наследия и других законов.

Другое сравнительно недорогое жилье на ул. Шв. Стяпоно продают за 42 000 евро. Его площадь 40 кв. м. В объявлении указано, что помещение нуждается в ремонте.

На ул. Тилто продают квартиру площадью 31 кв. м за 59 000 евро. Указано, что дом кирпичный, построенный в 1940 году, отопление печное. В доме есть вода, газ, канализация и электричество.

Объявлений о продаже жилья по цене до 60 000 евро немного, однако видно, что обычно такие помещения требуют немалых инвестиций. В объявлениях указано, что жилье находится в старом городе, но чаще всего это не так, оно находится рядом со Старым городом в Науяместисе.

Butas Tilto g. Foto: alio.lt

Согласно статистике портала aruodas.lt, средняя стоимость квадратного метра в Старом городе сейчас составляет 3111 евро. Значит, предлагаемые варианты в 2-3 раза дешевле, чем жилье такой площади в Старом городе.

По словам аналитика компании Real Data Арнольдаса Антанавичюса, невозможно сказать, покупать ли такое жилье, поскольку варианты бывают разные, кроме того, бывают разные потребности у людей и цели.

"Квартиры по цене до 100 000 евро в Старом городе составляют меньше 1/5 всех продаж", – сказал специалист.

"Поскольку такое "дешевое" жилье обычно как физически, так и морально изношено, сложно представить какова его долгосрочная перспектива. Скорее всего, его надо реконструировать, снести, перестроить и т.д., все зависит от обстоятельств, от того, что там можно делать, а что нет", – сказал собеседник.

По словам Антанавичюса, такое жилье, если есть возможность расширения, обычно покупают инвесторы, они стараются консолидировать его и потом на этом заработать.

"Когда человек покупает нуждающееся в ремонте жилье в Старом городе, он должен знать, что при ремонте/реконструкции его ждет масса ограничений, связанных с охраной культурного наследия", – напомнил эксперт.

Можно ли заработать на таком жилье, зависит от многих аспектов: цена покупки, инвестиции в ремонт и т.д.

Брокер компании Remax NT Тадас Рачкаускас подчеркнул, что такие цены бывают лишь у специфического жилья рядом со Старым городом или в самом Старом городе. Меньше 100 000 евро стоит либо очень небольшое (до 25 кв. м), либо запущенное жилье.

Он заметил, что у такой недвижимости есть свой покупатель, но таких людей немного. Неадекватно дешевое жилье в Старом городе наверняка имеет какие-то недостатки, а с ними и риск. По словам эксперта, тех, кто выдерживает такой риск, можно назвать профессиональными покупателями недвижимости.

"Чаще всего это люди, которые занимаются недвижимостью и видят больше, чем другие. Например: покупают часть квартиры или дома с целью потом купить и остальную часть.

Перед покупкой важно проверить юридическую и техническую часть. Юридическую, чтобы понять, что конкретно вы покупаете. Иногда на деле это бывает не то, что указано в объявлении. Техническую сторону надо оценить, чтобы понять, сколько вам надо инвестировать", – сказал Рачкаускас.