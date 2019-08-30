Последние выходные перед школой: снизился курс злотого, жители Литвы едут за покупками

На протяжении всего лета жители Литвы ездили за покупками в Польшу, в конце августа к ним присоединились желающие дешевле приобрести товары для школы.

В четверг утром "охотники" за низкими ценами выехали из Лаздияй.

Первая задача – найти обменник с наиболее благоприятным курсом. В Польше курс злотого в августе немного упал, а цены не успели подняться.

Сразу у границы Лаздияй-Огородники есть два обменника – с правой стороны дороги за 1 евро дают 4,32 злотых, слева – 4,33. Однако путешественники поехали в Сейны, в обменник у магазина Biedronkа и не прогадали, там за 1 евро платят 4,34 злотых.

Поиск школьных товаров начинается в ТЦ Suwalki Plaza. В таких магазинах, как Reserved, New Yorker и H&M цены не отличаются от цен в таких же магазинах в Литве.

В ТЦ Suwalki Plaza литовскую речь автор статьи услышал в магазине Kik. В этом магазине детская одежда стоит 4 злотых (0,92 евро), джинсы для подростков 29 злотых (6,68 евро), блузоны – 14 злотых (3,23 евро).

Недешевые канцтовары и рюкзаки (от 19 евро) здесь жителей Литвы не привлекают, поскольку в других магазинах их можно купить дешевле.

Следующая остановка – ТЦ Тesco. В группе "покупаем в Польше" в социальной сети фейсбук пишут, что прилавки этого магазина пусты, возможно, магазин закроется. Несмотря на то, что прилавки пустовали во многих отделах, именно здесь можно было найти самые дешевые товары.

Рюкзак за 7,49 злотых (1,73 евро), пенал с котенком в Tesco стоил 16,99 злотых (3,91 евро), 12 фломастеров – 1,69 злотый (0,39 евро), пластилин – 4,99 злотых (1,15 евро), а тетради от 0,79 злотого (0,18 евро).

Больше всего жителей Литвы журналист встретил в магазине Kaufland. Приезжие громко обсуждали цены.

Самый дешевый рюкзак в магазине Kaufland стоит 49,99 злотых (11,52 евро), тетрадки по 32 стр. 0,69 злотого (0,16 евро), 60 стр. – 0,99 злотого (0,23 евро), пеналы – от 19,99 злотых (4,61 евро), акварель 12 цветов – 8,99 злотых (2,07 евро), пластилин 10 цветов – 2,99 злотых (0,69 евро), 10 фломастеров Faber Castell – 12,99 злотых (2,99 евро), клей-карандаш – 4,29 злотых (0,99 евро).



В магазине Biedronkа в Сейнах литовский уже практически стал вторым языком общения. Здесь журналист решил купить продукты: например, жареного цыпленка за 11,99 злотых (2,76 евро кг).

А заодно не упустил случая взглянуть на цены на канцтовары. Польский рюкзак в стиле ретро стоит 34,99 злотых (8,06 евро), а рюкзак Puma – 59,90 злотых (13,80 евро), тетради – от 1,49 злотого (0,34 евро), фломастеры Bic 12 цветов – 9,99 злотых (2,30 евро), 4 клея-карандаша – 4,99 злотых (1,15 евро).

"Специально за канцтоварами для школы мы бы сюда не поехали, поездка не окупилась бы. Но мы здесь купили еды на месяц, а заодно нашей второкласснице тетради, фломастеры, ножницы, пенал. Сколько это стоило бы в Литве, я не смотрела", – рассказала Лаура из Алитуса.

В корзинах литовцев канцтовары сложно было рассмотреть за обилием алкогольных напитков, мясных изделий и туалетной бумаги.

"Да ладно вам, только не надо писать обо мне, узнают одноклассники внука, что я здесь ему рюкзак купила, начнут смеяться", – сказала жительница Каунаса, встреченная на стоянке у магазина.