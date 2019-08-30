Правительство Литвы меняет планы, "детские" деньги увеличат, но не до 70 евро

Правительство Литвы меняет планы, "детские" деньги увеличат до 60, а не до 70 евро, как планировали раньше, однако значительно увеличат выплаты для малообеспеченных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Такое предложение сделали Минфин и Соцмин. Сейчас в Литве на одного ребенка платят 50 евро в месяц.

Пресс-секретарь Соцмина Эгле Самошкайте сказала, что благодаря таким изменениям, можно будет больше поднять выплаты для многодетных, малоимущих семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Такие семьи будут получать по 100 евро в месяц на каждого ребенка.

"Когда выбирали, повысить универсальную сумму до 70, а дополнительную на 30 или универсальную на 60, а дополнительную на 40 евро, в ходе подсчетов выяснилось, что модель 60-40 больше будет способствовать снижению уровня относительной нищеты среди детей до 18 лет, поскольку больше семей сможет претендовать на дополнительные 40 евро", – сказала Самошкайте.

По ее словам, параллельно поднимут сумму с которой начнут выплачивать дополнительные деньги - с 1,5 поддерживаемого государством размера до 2.

"Это значит, что если на одного члена семьи выходит меньше 250 евро, то полагаются дополнительные выплаты. Сейчас на одного члена семьи должно выходить не меньше 183 евро", – заметила Самошкайте.

Министерства также предлагают увеличить однократные выплаты беременным с 76 до 250 евро.

В Литве в начале 2018 metųгода было 503 000 детей до 18 лет, это 17,9% всех жителей. В июле 4 партии подписали договор, в котором предполагалось увеличить "детские" деньги до 70 евро.

По подсчетам Соцмина, новая модель потребует от бюджета дополнительно 152,4 млн. евро. Если универсальные выплаты будут 70 евро, а дополнительные – 30 евро, то потребуется дополнительно 193,7 млн. евро.