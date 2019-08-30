"Самые влиятельные в Литве 2019": спортсмены

Линас Юоцюс , ru.DELFI.lt

Šarūnas Jasikevičius, Arvydas Sabonis, Rūta Meilutytė, Virgilijus Alekna Foto: DELFI montažas

И элита и общество единогласно оценили самых влиятельных спортсменов в Литве. Лидер рейтинга самых влиятельных спортсменов - по-прежнему легендарный баскетболист Арвидас Сабонис. Как и в прошлом году, на втором месте тренер каунасского "Жальгирис" Шарунас Ясикявичюс. А вот третья позиция отличается.

Портал DELFI уже пятый год проводит уникальный проект "Самые влиятельные в Литве 2019". Представляем вашему вниманию рейтинг спортсменов. По мнению элиты самые влиятельные: 1. Арвидас Сабонис

2. Шарунас Ясикявичюс

3. Дайна Гудзяневичюте

4. Бенедиктас Ванагас

5. Виргилиюс Алекна

6. Рута Мейлутите

7. Йонас Валанчюнас

8. Ричардас Бяранкис

9. Лаура Асадаускайте-Заднепровскене

10. Миндаугас Билюс По мнению общества самые влиятельные: 1. Арвидас Сабонис

2. Шарунас Ясикявичюс

3. Виргилиюс Алекна

4. Рута Мейлутите

5. Ричардас Бяранкис

6. Йонас Валанчюнас

7. Линас Клейза

8. Домантас Сабонис

9. Бенедиктас Ванагас

10. Миндаугас Кальнетис

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