Ничто не заменит долгие летние дни, летнюю зелень, искрящиеся на солнце дюны, синеву водоемов, пестреющие луга и поля, завораживающие закаты. В другое время года не увидишь и столько животных и птиц.
На пороге осень: давайте вспомним самые приятные летние моменты(1)
Лето в этом году подарило много приятных моментов - у моря, рядом с озерами, на курортах за границей. Несмотря на то, что дни стоят солнечные и теплые, природа неумолима – на пороге осень. Тоже ждут интересные открытия, но уже совсем другие.
Šaltinis: ru.DELFI.lt