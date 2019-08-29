Спикер Сейма поддерживает проведение расследования о влиянии России на политику в Литве

пикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис поддерживает проведение парламентского расследования о влиянии России на политическую систему Литвы и отдельных политиков.

"Возникшие в Комитете по национальной безопасности и обороне Сейма дискуссии о необходимости расследования влияния России на нашу политическую систему и отдельных политиков поддерживаются и должны быть выполнены", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг главой парламента.

По его словам, профессиональное, компетентное парламентское расследование даст возможность улучшить законодательную базу, "чтобы наша политическая система была стабильной и устойчивой к внешним угрозам".

"Каждый год в анализе угроз национальной безопасности мы видим отдельные случаи, когда Россия пыталась вмешаться в проходящие в нашей стране процессы, и сегодня у нас есть несколько судебных дел за шпионаж. Поэтому нам необходимо знать, каковы масштабы вмешательства, насколько мы устойчивы и какие меры предосторожности нам необходимо принять, чтобы избежать необратимых последствий. Мы говорим о нашей самой важной ценности - безопасности", - утверждает В.Пранцкетис в сообщении, опубликованном в четверг.

Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) начинает парламентское расследование возможных связей члена Сейма Ирины Розовой с российскими дипломатами и сотрудниками службы безопасности.

Комитет ознакомился с письмом, представленным председателю Сейма разведорганами страны в январе прошлого года, в котором говорилось об отношениях Розовой с российскими дипломатами. В письме также имелась рекомендация отказать ей в доступе к секретной информации.

В документе Государственного департамента безопасности (ДГБ) было указано, что Розова обсуждала с российскими дипломатами вопросы финансовой поддержки Альянса русских Литвы.

По данным Департамента госбезопасности, в разные периоды с российскими дипломатами обсуждались возможности создания Российским альянсом совместно с Избирательной акцией поляков Литвы - Союзом христианских семей (ИАПЛ-СХС) единого, представляющего все национальные меньшинства политического образования.

По данным разведки, Розова восемь лет назад пыталась привлечь российских дипломатов, чтобы они повлияли на формирование коалиции в Вильнюсском городском совете, в документе также говорится о взаимодействии члена Сейма с генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.

Член Альянса Русских И.Розова в настоящее время является членом парламентской фракции ИАПЛ-СХС. Она была избрана в Сейм по списку этой партии на выборах 2016 года.